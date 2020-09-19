Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Akpom, İngiltere'ye gitti!

İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough, Chuba Akpom'u kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Akpom, İngiltere'ye gitti!
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19 Eylül 2020 17:15
İngiltere Championship ekibi Middlesbrough, santrfor transferini açıkladı.

Kırmızı - beyazlılar, PAOK'tan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Chuba Akpom'u transfer etti. Akpom'la 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz futbolcunun adı, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.

Bu sezon toplamda 3 resmi maçta forma giyen Akpom, 2 asistlik bir performans sergiledi.



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