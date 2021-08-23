Fenerbahçe ve Antalyaspor'dan karşılıklı paylaşımlar!

Fenerbahçe ve Antalyaspor, Süper Lig'de oynanan maçın ardından twitter hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yaptılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Antalyaspor'dan karşılıklı paylaşımlar!
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23 Ağustos 2021 01:21
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmada yer alan tartışmalı pozisyonlardan sonra önce Antalyaspor, sonra da Fenerbahçe'den paylaşımlar geldi.

Antalyaspor, maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyona ithafen, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" tweet'iyle maçtan fotoğraflar paylaştı.



Fenerbahçe ise bu paylaşıma cevap olarak, 26. dakikada Gustavo'nun golü öncesi faul düdüğünün çalmasına yönelik, "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler." şeklinde bir tweet attı.



İki takımın da paylaşımları, kısa sürede futbolseverlerin gündemine girdi.


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