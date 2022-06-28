Fenerbahçe, Valencia'nın bonservisini belirledi

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlaması da titizlikle ile yapılıyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine kadroda büyük bir revizyona gitmek istemeyen Fenerbahçe, Ekvadorlu forveti Enner Valencia için 4 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.



Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Enner Valencia için kulübe şimdiye dek gelen tekliflerin 1-2 milyon euro civarında olduğu belirtilirken Fenerbahçe'nin oyuncuyu bu kadar az bir ücrete göndermek istemediği kaydedildi.

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