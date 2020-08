Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu öncesinde transfere hızlı bir başlangıç yaptı.



Geçtiğimiz senelerde oyuncu takviyesini ağırdan alan ve sonucunda başarısızlığa uğrayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise transferde elini çabuk tuttu.



Uzun yıllardır kamuoyunda transferlerin kampa yetişmemesiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde bu konuda daha dikkatli oldu.



Ligde geçtiğimiz yıl şampiyonluk yarışını sezon sonuna taşıyamayan ve yaşanan pandemide 2020-2021'in planlarını erkenden yapan Fenerbahçe yönetimi, transferde de seri davrandı.



Fenerbahçe, büyük beklentiyle başkanlığa seçilen Ali Koç yönetiminde ilk 2 sezonda transferde umduğunu bulamamıştı.



Teknik direktör sorunu erken çözüldü



Fenerbahçe, teknik direktör seçiminde kafalarda soru işaretine yer vermedi.



Geçtiğimiz yıl taraftarın ısrarla istediği Ersun Yanal'ı takımın başına getiren ve deneyimli hocayla sezonu tamamlayamayan sarı-lacivertliler, ligin son bölümünü teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetimde geçirmişti.



Fenerbahçe, oluşan teknik direktör boşluğunu tüm camianın onayladığı Erol Bulut'u takımın başına getirerek, erkenden kapattı.



Sarı-lacivertlilerin yıllarca formasını giyen ve camianın dinamiklerini iyi bilen Erol Bulut, yapılan transferlerdeki seçimleriyle de taraftarı mutlu etti.



25 günde 11 transfer



Yeni sezon öncesinde transferde ses getiren bir başlangıca imza atan Fenerbahçe, 25 günde 11 oyuncuyu kadrosuna kattı.



Yaz transfer döneminin 4 Ağustos'ta başlamasıyla hızlı bir atağa kalkan sarı-lacivertliler, neredeyse her 2 günde 1 transfere imza attı.



Teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getirdiğini 5 Ağustos'ta açıklayan Fenerbahçe, daha sonra ise oyuncu transferlerine geçti.



Sarı-lacivertliler, pandemi sürecinde erkenden planlanan ve daha önce prensipte anlaşılan oyuncuların transferini de erkenden açıkladı.



6 Ağustos'ta 4 transfer



Fenerbahçe, 6 Ağustos'ta 4 önemli transfere imza atarak büyük ses getirdi.



Sarı-lacivertliler, söz konusu tarihte eski futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş ile Filip Novak'ı transfer ettiğini duyurdu.



Bahsi geçen oyuncuların transferiyle birçok pozisyondaki açığını da kapatan Fenerbahçe, transferde kısa bir süre sessiz kaldı.



Kasımpaşa'dan 18 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Mame Thiam transferiyle yeniden harekete geçen sarı-lacivertliler, 19 Ağustos'ta Sinan Gümüş'ü, 21 Ağustos'ta Jose Sosa'yı ve 26 Ağustos'ta da Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı.



Fenerbahçe, bu oyuncuları kamp bitmeden transfer ederek büyük bir başarıya da imza attı.



Son duyurulan Enner Valencia



Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki son transferini ise Ekvadorlu Enner Valencia transferiyle gerçekleştirdi.



Geçtiğimiz sezona forvet hattında Vedat Muric ve Mevlüt Erdinç ile başlayan sarı-lacivertliler, Mevlüt'ten istediği katkıyı alamamıştı.



Vedat Muric'e binen yük sebebiyle forvette alternatif eksikliğini hisseden sarı-lacivertliler, bu pozisyondaki sayısal yetersizliğini de erkenden giderdi.



Fenerbahçe, söz konusu pozisyonu, hem forvet hem de forvetin kanatlarında oynayabilen Thiam ile Enner Valencia'yı alarak güçlendirdi.



Sarı-lacivertliler, Enner Valencia transferini de açıklayarak, 25. gününde 11. transferine imza attı.



Gençler unutulmadı



Fenerbahçe, bir yandan tecrübeli oyuncularla kadrosunu güçlendirirken, gençleri de unutmadı.



Sarı-lacivertliler, habere konu olan 25 transfer gününde genç oyuncular Barış Sungur ve İsmail Yüksek'i de renklerine bağladı.



Bonservissiz oyuncular Fenerbahçe'yi seçti



Fenerbahçe, bu transfer döneminde en büyük başarısını ise bonservisi elinde bulunan oyuncuları kadrosuna katarak gerçekleştirdi.



Süper Lig'de ses getiren isimleri, sözleşmeleri elinde olmalarına rağmen bir bir kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu alanda büyük bir başarıya imza attı.



Fenerbahçe, Mauricio Lemos dışındaki transferlerinin tamamını bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattı.



Kale dışında her pozisyona takviye yapıldı



Fenerbahçe, kaleci pozisyonu dışındaki her bölgeye transfer gerçekleştirdi.



Geçtiğimiz sezon spor kamuoyunca birçok pozisyonda eksikliğine değinilen sarı-lacivertliler, söz konusu yerlerin tamamına oyuncu transfer etti.



Özellikle taraftarın büyük tepkisine yol açan sol bek konusunda elini çabuk tutan Fenerbahçe, bu bölgeyi Caner Erkin ve Filip Novak ile doldurdu.



Savunmanın sağına Gökhan Gönül'ü takviye eden sarı-lacivertliler, stoperde ise tercihini Mauricio Lemos'tan yana kullandı.



Orta sahaya Jose Sosa ve Mert Hakan transferlerini yapan Fenerbahçe, hücum hattını ise Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Enner Valencia ile güçlendirdi.



Emre Belözoğlu faktörü



Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi en büyük hamleyi, Emre Belözoğlu'nu transferde görevlendirerek yaptı.



Uzun yıllar çubuklu formayı terleten ve taraftarın sevgilisi olan kaptan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin transferlerinde büyük rol oynadı.



Oyuncu takviyesini, başkan Ali Koç yönetimi, teknik direktör Erol Bulut ve Emre Belözoğlu üçgeninde gerçekleştiren Fenerbahçe'de, özellikle Türk oyuncuların gelişinde Emre Belözoğlu faktörü dikkati çekti.



Sezonu sonunda 39 yaşında futbolu bırakan ve sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Belözoğlu, resmi olarak henüz açıklanmamasına rağmen transferlerde önemli katkı sağladı.



Memnun kalınmayan oyuncularla yollar ayrıldı



Fenerbahçe, gelen oyuncular kadar gönderilecek oyuncularda da elini çabuk tuttu.



Sarı-lacivertlilerde, bekleneni veremeyen Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Erten Ersu ile yollar ayrıldı.



Fenerbahçe'de bu isimlerin yanı sıra kiralık Simon Falette ile futbolu bırakan kaptan Emre Belözoğlu da giden isimler arasında yer aldı.



Kiradan dönen oyuncuların geleceği Erol Bulut'un elinde



Fenerbahçe'de yapılan birçok transferin yanında bazı oyuncular da kiralıktan geri geldi.



Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon çeşitli takımlara kiraladığı stoper Zanka ile Michael Frey, kamp kadrosunda yer aldı.



Bu iki ismin Fenerbahçe'deki geleceği teknik direktör Erol Bulut'un kararıyla netlik kazanacak.



Yaz transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.