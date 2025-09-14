Fenerbahçe - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

13 Eylül
Eyüpspor-Galatasaray
0-2
13 Eylül
Karagümrük-Kasımpaşa
0-1
13 Eylül
Samsunspor-Antalyaspor
1-2
13 Eylül
Beşiktaş-Başakşehir
2-1
13 Eylül
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
13 Eylül
Boluspor-Manisa FK
2-0
13 Eylül
İstanbulspor-Ümraniye
4-0
13 Eylül
Arca Çorum FK-Vanspor FK
0-0
13 Eylül
Sivasspor-Sarıyer
1-0
13 Eylül
Freiburg-VfB Stuttgart
3-1
13 Eylül
Mainz 05-RB Leipzig
0-1
13 Eylül
Wolfsburg-FC Köln
3-3
13 Eylül
Union Berlin-Hoffenheim
2-4
13 Eylül
FC Heidenheim-B. Dortmund
0-2
13 Eylül
Bayern Munih-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Arsenal-N. Forest
3-0
13 Eylül
Bournemouth-Brighton
2-1
13 Eylül
C.Palace-Sunderland
0-0
13 Eylül
Everton-Aston Villa
0-0
13 Eylül
Fulham-Leeds United
1-0
13 Eylül
Newcastle-Wolves
1-0
13 Eylül
West Ham United-Tottenham
0-3
13 Eylül
Brentford-Chelsea
2-2
13 Eylül
Getafe-Real Oviedo
2-0
13 Eylül
Real Sociedad-Real Madrid
1-2
13 Eylül
Athletic Bilbao-Alaves
0-1
13 Eylül
Atletico Madrid-Villarreal
2-0
13 Eylül
Cagliari-Parma
2-0
13 Eylül
Juventus-Inter
4-3
13 Eylül
Fiorentina-SSC Napoli
1-3
13 Eylül
Nice-Nantes
1-0
13 Eylül
Auxerre-AS Monaco
1-2
13 Eylül
Ajax-PEC Zwolle
3-1
13 Eylül
Go Ahead Eagles-FC Volendam
3-0
13 Eylül
NEC Nijmegen-PSV Eindhoven
3-5
13 Eylül
Feyenoord-SC Heerenveen
1-0
13 Eylül
FC Twente-NAC Breda
2-2
13 Eylül
Darmstadt-E.Braunschweig
2-1
13 Eylül
Karlsruher SC-Nürnberg
2-1
13 Eylül
Schalke 04-Holstein Kiel
0-1
13 Eylül
Hannover 96-Hertha Berlin
0-3
13 Eylül
Zulte Waregem-OH Leuven
2-0
13 Eylül
FCV Dender EH-Union St.Gilloise
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Club Brugge
1-0
13 Eylül
Altach-LASK
1-0
13 Eylül
BW Linz-Grazer AK
3-0
13 Eylül
Wolfsberger AC-RB Salzburg
3-1
13 Eylül
Thun-Basel
1-3
13 Eylül
FC Zürich-Servette
2-1
13 Eylül
St. Gallen-Lugano
1-0
13 Eylül
Moreirense-Rio Ave
3-1
13 Eylül
Estoril-AVS Futebol SAD
3-1
13 Eylül
FC Porto-Nacional
1-0
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
1-2
13 Eylül
Nizhny Novgorod-FC Orenburg
3-1
13 Eylül
FK Akhmat-Lokomotiv Moscow
1-1
13 Eylül
Dinamo Moscow-S. Moskova
2-2
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
2-1
13 Eylül
Charlton Athletic-Millwall
1-1
13 Eylül
Oxford United-Leicester City
2-2
13 Eylül
Preston North End-Middlesbrough
2-2
13 Eylül
Coventry City-Norwich City
1-1
13 Eylül
Sheffield Wednesday-Bristol City
0-3
13 Eylül
Stoke City-Birmingham City
1-0
13 Eylül
Swansea City-Hull City
2-2
13 Eylül
Watford-Blackburn Rovers
0-1
13 Eylül
West Bromwich-Derby County
0-1
13 Eylül
Wrexham-QPR
1-3
13 Eylül
Bradford City-Huddersfield
3-1
13 Eylül
Northampton Town-Blackpool
1-0
13 Eylül
AFC Wimbledon-Rotherham United
2-1
13 Eylül
Barnsley-Reading
3-2
13 Eylül
Burton Albion-Lincoln City
0-1
13 Eylül
Exeter City-Port Vale
0-2
13 Eylül
Leyton Orient-Bolton Wanderers
1-1
13 Eylül
Luton Town-Plymouth Argyle
2-3
13 Eylül
Mansfield Town-Stevenage
1-1
13 Eylül
Peterborough-Wycombe Wanderers
2-1
13 Eylül
Stockport County-Cardiff City
1-1
13 Eylül
Wigan Athletic-Doncaster Rovers
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
13 Eylül
Annecy FC-Reims
1-1
13 Eylül
Grenoble-Dunkerque
1-0
13 Eylül
Clermont Foot-Saint-Etienne
1-2
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
13 Eylül
Juve Stabia-Reggiana
0-0
13 Eylül
Modena-Bari
3-0
13 Eylül
Calcio Padova-Frosinone
0-1
13 Eylül
Pescara-Venezia
2-2
13 Eylül
Catanzaro-Carrarese
1-1
13 Eylül
Sampdoria-Cesena
1-2
13 Eylül
Cadiz-Eibar
1-0
13 Eylül
CD Mirandes-Deportivo La Coruna
1-5
13 Eylül
SD Huesca-Malaga
1-0
13 Eylül
Real Valladolid-Almeria
3-1
13 Eylül
VVV-Venlo-Helmond
2-1
13 Eylül
Admira Wacker-SW Bregenz
2-2
13 Eylül
Austria Wien II-First Vienna FC
1-1
13 Eylül
Bellinzona-FC Rapperswil-Jona
1-1
13 Eylül
Aarau-FC Vaduz
1-0
13 Eylül
Felgueiras 1932-Benfica B
2-1
13 Eylül
Lusitania Lourosa-Penafiel
0-0
13 Eylül
Leixoes-Farense
0-2
13 Eylül
Erbaaspor-Karaman FK
2-0
13 Eylül
Kahramanmaras Istiklalspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
5-0
13 Eylül
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol
1-0
13 Eylül
Adana 01 FK-Altınordu
0-0
13 Eylül
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor
0-2
13 Eylül
Aksarayspor-Adanaspor
5-1
13 Eylül
Ankara Demirspor-Somaspor
1-0
13 Eylül
Beykoz Anadoluspor-Ankaraspor
0-2
13 Eylül
İnegölspor-Şanlıurfaspor
1-2
13 Eylül
Kepezspor-Kastamonuspor
1-4
13 Eylül
Belediye Derincespor-1461 Trabzon
2-2
13 Eylül
Kırklarelispor-Mus Spor
1-4
13 Eylül
24 Erzincanspor-Batman Petrolspor
0-4
13 Eylül
Bucaspor 1928-Muğlaspor
0-5
13 Eylül
Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
13 Eylül
Bursaspor-Arnavutköy Belediyespor
3-1
13 Eylül
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor
6-1
13 Eylül
Menemen Bld.-Isparta 32 SK
3-1
13 Eylül
Broendby IF-Kopenhag
2-1
13 Eylül
Molde-Fredrikstad
1-2
13 Eylül
Brann-Vaalerenga
3-2
13 Eylül
Egersund-Stabaek
1-1
13 Eylül
Odds Ballklubb-Hoedd
1-2
13 Eylül
Ranheim-Aasane
5-2
13 Eylül
Raufoss-Aalesund
0-1
13 Eylül
Sogndal-Lillestroem
1-5
13 Eylül
Start-Kongsvinger
2-3
13 Eylül
Korona Kielce-Pogon Szczecin
1-0
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
13 Eylül
Piast Gliwice-Jagiellonia Bialystok
1-1
13 Eylül
Aberdeen-Livingston
0-0
13 Eylül
Dundee FC-Motherwell
1-1
13 Eylül
Falkirk-St. Mirren
1-2
13 Eylül
Rangers-Hearts
0-2
13 Eylül
Hibernian-Dundee United
3-3
13 Eylül
Arbroath-Dunfermline Athletic
0-5
13 Eylül
Ayr United-Ross County
1-1
13 Eylül
Queen's Park-Greenock Morton
0-0
13 Eylül
Raith Rovers-St. Johnstone
0-2
13 Eylül
Olympiakos-Panserraikos FC
5-0
13 Eylül
Atromitos-Aris
1-2
13 Eylül
Panetolikos-NFC Volos
1-2

Fenerbahçe - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak.

calendar 14 Eylül 2025 01:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli ara öncesinde ligdeki Gençlerbirliği müsabakasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı.


Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri. 



Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Zubkov, Folcarelli, Okay Yokuşlu, Olaigbe, Felipe Augusto, Onuachu.

 

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumuna maç saatinde bakılacak.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında yeni transferler görücüye çıkacak.

Takıma son katılan transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson teknik heyetin görev vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıkacak.

TRABZONSPOR'DA 680 GÜNLÜK ÖZLEM

Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 680 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri önünde çıktığı son 9 lig müsabakasında 8 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet göremedi.

EN GOLCÜ ONUACHU

Trabzonspor'un mücadelesinde gol bakımından en güvendiği isim, Paul Onuachu olacak.

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçta 2 gol attı.

Karadeniz ekibinin ilk hafta evinde Kocaelispor'u 1-0 yendiği, dördüncü haftada ise yine sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda birer gol kaydeden Onuachu, ilk 4 haftada atılan 4 golün 2'sini kaydetti.

Onuachu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği bordo-mavililerde, ligde 21 maçta 15 golle takımının en golcü oyuncusu olmuştu.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor.

Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili takımla ilk karşılaşmalarına çıkacak.

Öğle saatlerinde hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibi, saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

138. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 138. kez karşı karşıya gelecek.

Ligin 5. haftasında Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 104 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 104 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 137 maçtan 54'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 180 gol atarken, Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 104 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 43-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçtan ise birer puanla ayrıldı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 144 golüne Trabzonspor 111 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE, SAHASINDA AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 67 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 30, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor ise 67 gol attı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

 Reklam 
