Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün!

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Ligde 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek.
HAKEM MELER GERİ DÖNDÜ
Son olarak Beşiktaş - Eyüpspor (1. Hafta, 17 Ağustos 2025) maçında görev alan Halil Umut Meler, MHK'den ilk kez 'orta hakem' olarak görev aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
13 Eylül Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar:
17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük
