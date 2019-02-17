Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlar ile transfer ettiği ve Ocak ayında Real Betis'e transferi son gün iptal olan Islam Slimani, sarı-lacivertli forma altındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
4.5 milyon euro yıllık ücret alan ve Fenerbahçe forması altında adeta saç baş yolduran Slimani, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 1 golün altına imza attı ve 0 asist yaptı. Forma giydiği 15 maç resmi maçta 37 şut atan ve bu şutların 10'unda isabet sağlayan Slimani'nin yakaladığı pozisyonları gole çevirme oranı ise %3 olarak gerçekleşti.
ISLAM SLIMANI
- 15 Maç
- 1 Gol
- 0 Asist
- 37 Şut
- 10 İsabetli Şut
- %3 Gole çevirme oranı
TARİHTE GÖRÜLMEYENE DOĞRU GİDİYOR
Süper Lig'de geride kalan 22 haftada forma giydiği 15 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan Slimani, sadece 4. haftadaki Kayserispor maçında gol attı. Slimani, Fenerbahçe'ye 2002-2003 sezonunun devre arasında transfer edilen Rus futbolcu Vladimir Beschastnykh'in performansını da geride bıraktı. Beschastnykh, sadece 12 lig maçında forma giyip tek gol atma basşarısı göstermişti.
Beschastnykh'ten Slimani'ye kadar geçen süreçte Fenerbahçe'ye transfer olan santrforların birçoğu ilk 12 maçlık performanslarında gol sıkıntısı çekmedi.
Bu iki ismin dışında son 17 sezonda Fenerbahçe'ye Washington, Nobre, Anelka, Kezman, Güiza, Niang, Sow, Bienvenu, Kuyt, Webo, Emenike, Van Persie, Fernandao, Janssen ile Frey yabancı santrfor olarak transfer edildi.
Bu futbolcular içinde Fenerbahçe'yle ligde çıktığı ilk 12 maçta en fazla skor üreten isim Nobre oldu. Nobre, 2003-2004 sezonunun devre arasında geldiği sarı-lacivertlilerle 12 maçta 12 gol atarak çok iyi bir performans sergiledi. Beschastnykh ve Slimani'den sonraki en kötü performanslara ise 12 maçta ikişer gol atan Güiza ile Janssen imza attı.
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4.5 milyon euro yıllık ücret alan ve Fenerbahçe forması altında adeta saç baş yolduran Slimani, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 1 golün altına imza attı ve 0 asist yaptı. Forma giydiği 15 maç resmi maçta 37 şut atan ve bu şutların 10'unda isabet sağlayan Slimani'nin yakaladığı pozisyonları gole çevirme oranı ise %3 olarak gerçekleşti.
ISLAM SLIMANI
- 15 Maç
- 1 Gol
- 0 Asist
- 37 Şut
- 10 İsabetli Şut
- %3 Gole çevirme oranı
TARİHTE GÖRÜLMEYENE DOĞRU GİDİYOR
Süper Lig'de geride kalan 22 haftada forma giydiği 15 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan Slimani, sadece 4. haftadaki Kayserispor maçında gol attı. Slimani, Fenerbahçe'ye 2002-2003 sezonunun devre arasında transfer edilen Rus futbolcu Vladimir Beschastnykh'in performansını da geride bıraktı. Beschastnykh, sadece 12 lig maçında forma giyip tek gol atma basşarısı göstermişti.
Beschastnykh'ten Slimani'ye kadar geçen süreçte Fenerbahçe'ye transfer olan santrforların birçoğu ilk 12 maçlık performanslarında gol sıkıntısı çekmedi.
Bu iki ismin dışında son 17 sezonda Fenerbahçe'ye Washington, Nobre, Anelka, Kezman, Güiza, Niang, Sow, Bienvenu, Kuyt, Webo, Emenike, Van Persie, Fernandao, Janssen ile Frey yabancı santrfor olarak transfer edildi.
Bu futbolcular içinde Fenerbahçe'yle ligde çıktığı ilk 12 maçta en fazla skor üreten isim Nobre oldu. Nobre, 2003-2004 sezonunun devre arasında geldiği sarı-lacivertlilerle 12 maçta 12 gol atarak çok iyi bir performans sergiledi. Beschastnykh ve Slimani'den sonraki en kötü performanslara ise 12 maçta ikişer gol atan Güiza ile Janssen imza attı.
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