ISLAM SLIMANI

TARİHTE GÖRÜLMEYENE DOĞRU GİDİYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlar ile transfer ettiği ve Ocak ayında Real Betis'e transferi son gün iptal olan Islam Slimani, sarı-lacivertli forma altındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.4.5 milyon euro yıllık ücret alan ve Fenerbahçe forması altında adeta saç baş yolduran Slimani, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği- 15 Maç- 1 Gol- 0 Asist- 37 Şut- 10 İsabetli Şut- %3 Gole çevirme oranıSüper Lig'de geride kalan 22 haftada forma giydiği 15 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan Slimani, sadece 4. haftadaki Kayserispor maçında gol attı. Slimani, Fenerbahçe'ye 2002-2003 sezonunun devre arasında transfer edilen Rus futbolcu Vladimir Beschastnykh'in performansını da geride bıraktı. Beschastnykh, sadece 12 lig maçında forma giyip tek gol atma basşarısı göstermişti.Bu iki ismin dışında son 17 sezonda Fenerbahçe'ye Washington, Nobre, Anelka, Kezman, Güiza, Niang, Sow, Bienvenu, Kuyt, Webo, Emenike, Van Persie, Fernandao, Janssen ile Frey yabancı santrfor olarak transfer edildi.Bu futbolcular içinde Fenerbahçe'yle ligde çıktığı isonraki en kötü performanslara ise 12 maçta ikişer gol atan Güiza ile Janssen imza attı.