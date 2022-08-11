Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovacko deplasmanına konuk oldu.



İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, Çekya'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı.



Fenerbahçe, 55. dakikada Serdar Dursun ile öne geçerken, Slovacko bu gole 58. dakikada Ondrej Sasinka ile cevap verdi.



Fenerbahçe, bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde play-off etabına yükseldi. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi Avusturya Wien. Fenerbahçe, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, ikinci maçı ise 25 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.



JORGE JESUS'TAN ROTASYON



Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'in ilk haftasında oynadıkları HangiKredi Ümraniyespor maçına göre rotasyona gitti.



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Süper Lig'in ilk haftasında 3-3 berabere kaldıkları Ümraniyespor müsabakasının ilk 11'ine göre Slovacko maçına 7 değişiklikle takımı çıkardı.



Jesus, Ümraniyespor müsabakasında ilk 11'de görev alan Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Willian Arao, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Emre Mor'u yedeğe çekti.



Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Osayi-Samuel, Lemos, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Bruma ve Serdar Dursun'a görev verdi.



Fenerbahçe, 3-0'lık avantajla çıktığı Slovacko rövanş maçında Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Mauricio Lemos, Luan Peres, Attila Szalai, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Diego Rossi, Arda Güler, Bruma ve Serdar Dursun 11'i ile mücadele etti.



Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Filip Novak, Burak Kapacak, Gustavo Henrique, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Enner Valencia ve Joshua King yedek bekledi.



ARDA GÜLER 10 NUMARAYLA SAHADA



Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, 10 numaralı formanın verilmesinden sonra ilk kez 11'de maça başladı.



Daha önce yıldız oyuncuların giydiği 10 numaralı formayı Arda Güler terletecek. Ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor müsabakası öncesinde forma numarası açıklanan Arda, söz konusu karşılaşmada süre almamıştı.



İLK YARI TEMPOSUZ GEÇTİ



Fenerbahçe, ilk yarıda topa daha fazla sahip olan taraf olurken, mücadelede tempo düşük seviyede kaldı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.



SERDAR DURSUN SAHNEDE



Fenerbahçe'de 55. dakikada Serdar Dursun sahneye çıktı. Karşılaşmanın bu dakikasında rakip ceza sahası dışında topla buluşan milli futbolcu, iki rakibinden sıyrıldı ve sert şutuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, bu golle 1-0 öne geçti.



SLOVACKO HEMEN CEVAP VERDİ!



Slovacko, Fenerbahçe'nin golüne hemen yanıt verdi. Çek ekibinde, 58. dakikada ceza sahasına gönderilen topu önünde bulan Ondrej Sasinka mücadeleye dengeyi getirdi.



JESUS'TAN DEĞİŞİKLİKLER



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde Emre Mor, Miha Zajc ve Filip Novak oyuna girdi. Bruma, Luan Peres ve Miguel Crespo ise kenara geldi.



GOL ÇIKMADI



Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da hücumları gol getirmedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



28. dakikada orta sahada kazanılan topla buluşan Arda Güler, pasını sağ kanatta hareketlenen Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun çizgiden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.



30. dakikada Arda Güler topu ceza sahası önünde Serdar Dursun'la buluşturdu. Serdar'ın şutunda kaleci Nguyen'in çeldiği top kornere çıktı.



Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





55. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Lemos'un kendi ceza sahası önünden rakip ceza sahası önüne doğru uzaklaştırdığı topu indiren Serdar Dursun iki rakibini çalımladıktan sonra uzaktan çıkardığı şutla fileleri havalandırdı: 0-1.



58. dakikada Slovacko beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleci Altay'dan seken topu önünde bulan Sasinka'nın çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



70. dakikada oyuna yeni giren Kohut ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.



Kalan sürede başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



Stat: Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty



Hakemler: Nikola Dabanovic, Milovan Djukic, Vladan Todorovic (Karadağ)



Slovacko: Nguyen, Tomic (Dk. 85 Sinyavskiy), Simko (Dk. 64 Reinberk), Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin (Dk. 64 Kohut), Petrzela, Holzer (Dk. 64 Kalabiska), Sasinka (Dk. 72 Kozak)



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lemos (Dk. 74 Gustavo Henrique), Luan Peres (Dk. 65 Novak), Szalai, İsmail Yüksek, Crespo (Dk. 65 Zajc), Rossi, Arda Güler (Dk. 80 Lincoln Henrique), Bruma (Dk. 64 Emre Mor), Serdar Dursun



Goller: Dk. 55 Serdar Dursun (Fenerbahçe), Dk. 58 Sasinka (Slovacko)



Sarı kartlar: Dk. 16 Luan Peres, Dk. 88 Emre Mor (Fenerbahçe), Dk. 43 Doski (Slovacko)





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