17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-189'
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-089'
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
1-176'
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-076'
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-274'
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
0-034'

Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem devam ettirdi!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 6. dakikada penaltı bekledi, hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem devam ettirdi!
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 6. dakikada penaltı bekledi.

Oğuz Aydın, ceza sahası yayının gerisinden ceza sahası içindeki Youssef En-Nesyri'ye pasını aktardı.

Faslı golcü, Ümit Akdağ, ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi ancak hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 1 1 7 3 10
3 Alanyaspor 5 3 1 1 6 3 10
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
6 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
7 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 3 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 8 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
