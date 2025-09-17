Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem devam ettirdi!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 6. dakikada penaltı bekledi.
Oğuz Aydın, ceza sahası yayının gerisinden ceza sahası içindeki Youssef En-Nesyri'ye pasını aktardı.
Faslı golcü, Ümit Akdağ, ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi ancak hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.
