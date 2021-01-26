Fenerbahçe Öznur Kablo'da Vitola ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nda Vitola ile ayrılık resmen açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Öznur Kablo'da Vitola ile yollar ayrıldı
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26 Ocak 2021 16:05
Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nda, Letonyalı oyuncu Kristine Vitola ile yollar ayrıldı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Letonyalı uzun oyuncumuz Kristine Vitola ile yollarımız ayrılmıştır. Kristine Vitola'ya verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.



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