Fenerbahçe Öznur Kablo, seride 1-0 öne geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 86-61 yenerek seride 1- 0 öne geçti.



Mücadelenin ilk periyoduna karşılıklı basketlerle başlayan iki takımda iyi bir hücum performansı sergiledi. Fenerbahçe Öznur Kablo bulduğu kolay sayılarla ilk periyodu 20-19 önde geçti.



İkinci çeyreğe bulduğu üst üste sayılarla 9-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo farkı açmayı başardı. Ev sahibi takım etkili oyunu periyot sonuna kadar devam ettirdi. Fenerbahçe Öznur Kablo, ikinci çeyreği 42-34 üstünlükle tamamladı.



Üçüncü çeyreğe etkili bir başlangıç yapan konuk ekip Çankaya Üniversitesi, bulduğu üst üste sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Fenerbahçe Öznur Kablo periyodun ortalarından itibaren gösterdiği etkili performans ile buna izn vermeyerek farkı yeniden açtı. Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 67-48 önde tamamladı.



Maçın son periyodunda etkin oyununa devam eden Fenerbahçe Öznur Kablo, bulduğu üst üste sayılarla farkı iyice arttırdı ve Çankaya Üniversitesi'ni 86-61 mağlup etti.



Play-off yarı final serisinde ikinci maç, 4 Nisan Pazar günü yine Fenerbahçe Öznur Kablo ev sahipliğinde oynanacak.



Salon: Metro Enerji



Hakemler: Serhat Büker, Orkun Yurttaş, Münevver Özemre



Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 8, Olcay Çakır Turgut 7, Mc Bride 26, Iagupova 14, Stokes 10, Zandalasini 13, Sevgi Uzun 8, Banu Şimşek, Duygu Özen, İrem Sözen



Çankaya Üniversitesi: Zellous 3, White 20, Gizem Yavuz 14, Bahar Öztürk 8, Rochelle 8, Udadenko 5, Kardelen Gezgin 3, Özge Kavurmacıoğlu, Ecem Kazar



1. Periyot: 20-19



Devre: 42-34



3.Periyot: 67-48



