Fenerbahçe Opet, 4'te 4 için parkede!

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında 29 Ekim Salı günü Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını konuk edecek.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, grupta son olarak geçtiğimiz hafta deplasmanda Polonya'nın KGHM takımını 90-88 yenmeyi başarmıştı.
Oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet, haftaya liderlik koltuğunda giriyor. Tüm maçlarını kaybeden konuk ekip ise son sırada bulunuyor.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, grupta son olarak geçtiğimiz hafta deplasmanda Polonya'nın KGHM takımını 90-88 yenmeyi başarmıştı.
Oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet, haftaya liderlik koltuğunda giriyor. Tüm maçlarını kaybeden konuk ekip ise son sırada bulunuyor.