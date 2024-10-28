Fenerbahçe Opet, 4'te 4 için parkede!

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında 29 Ekim Salı günü Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını ağırlayacak.

Haber; AA
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Fenerbahçe Opet, 4'te 4 için parkede!
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28 Ekim 2024 12:07
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında 29 Ekim Salı günü Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, grupta son olarak geçtiğimiz hafta deplasmanda Polonya'nın KGHM takımını 90-88 yenmeyi başarmıştı.

Oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet, haftaya liderlik koltuğunda giriyor. Tüm maçlarını kaybeden konuk ekip ise son sırada bulunuyor.

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