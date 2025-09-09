Fenerbahçe'nin yıldızları Trabzonspor için hazır!

Fenerbahçe transferde elini hızlı tutmuş; ilk olarak Marco Asensio'yu, daha sonrasında ise Ederson'u İstanbul'a getirmişti.





İspanyol yıldız, milli arada takımla çalışmalara başlarken Brezilyalı kaleci özel izninin ardından çalışmalara katıldı.





Her iki tecrübeli oyuncunun da takım arkadaşlarıyla uyum sağladıkları belirtildi.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, kalede Ederson'un olması bekleniyor. Brezilyalı eldivenin, Trabzonspor karşılaşmasında görev almak istediğini teknik ekibe ilettiği kaydedildi.





ASENSIO DA HAZIR





Marco Asensio da Trabzonspor maçında ilk 11'de oynamaya hazır durumda. 29 yaşındaki oyuncu, antrenmanlardaki performansıyla çok iyi seviyede olduğunu gösterdi. İspanyol yıldız, Trabzonspor maçında forma giymek istiyor.



