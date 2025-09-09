09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Fenerbahçe'nin yıldızları Trabzonspor için hazır!

Fenerbahçe'nin yeni yıldızları Ederson ve Marco Asensio, Süper Lig'in 5. hafta karşılaşması olan Trabzonspor maçında forma giymek istiyor.

calendar 09 Eylül 2025 09:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin yıldızları Trabzonspor için hazır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe transferde elini hızlı tutmuş; ilk olarak Marco Asensio'yu, daha sonrasında ise Ederson'u İstanbul'a getirmişti.

İspanyol yıldız, milli arada takımla çalışmalara başlarken Brezilyalı kaleci özel izninin ardından çalışmalara katıldı.

Her iki tecrübeli oyuncunun da takım arkadaşlarıyla uyum sağladıkları belirtildi.



Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, kalede Ederson'un olması bekleniyor. Brezilyalı eldivenin, Trabzonspor karşılaşmasında görev almak istediğini teknik ekibe ilettiği kaydedildi.

ASENSIO DA HAZIR

Marco Asensio da Trabzonspor maçında ilk 11'de oynamaya hazır durumda. 29 yaşındaki oyuncu, antrenmanlardaki performansıyla çok iyi seviyede olduğunu gösterdi. İspanyol yıldız, Trabzonspor maçında forma giymek istiyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.