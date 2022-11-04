Fenerbahçe'nin son 16'daki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turda eşleşmesi muhtemel rakipleri belli oldu.



Grup maçlarının sona ermesinin ardından ortaya çıkan tabloda Fenerbahçe son 16 turundaki rakibini beklemeye başladı. Öncesinde oynanacak play-off turunda Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. tamamlayan ekiplerle Avrupa Ligi gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar aralarında eşleşecek. Bu turu geçenler ise son 16'ya yükselecek. Bu eşleşmeden çıkan 8 takım ise Fenerbahçe'nin olası rakibi olacak.



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi 24 Şubat 2023 Cuma günü çekilecek.



Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri:



Ajax

Barcelona

Juventus

Leverkusen

Salzburg

Sevilla

Shakhtar Donetsk

Sporting Lizbon



UEFA Avrupa Ligi grup ikincileri:



PSV

Rennes

Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco







