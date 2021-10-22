Fenerbahçe'nin kiralıkları Avrupa'ya damga vurdu!

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası 21 Ekim Perşembe günü oynanan müsabakalarla sona erdi. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerken, Fenerbahçe ise sahasında Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Üçüncü hafta maçlarında Fenerbahçe'nin kiraladığı forvetlerin fileleri sarsması dikkat çeken detaylardan biri oldu.



SAMATTA KADIKÖY'DE ATTI



Sarı-lacivertli takımın kiraladığı golcülerden Mbwana Samatta, Kadıköy'e bu kez Fenerbahçe'nin rakibi olarak geldi.



Belçika temsilcisi Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşma 2-2 sona ererken, Belçika temsilcisinin ilk golünü Samatta kaydetti. Samatta'nın golden sonra sevinmemesi ise gözlerden kaçmadı.



Samatta, Antwerp ile bu sezon 12 maça çıkarken; 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.



ALLAHYAR GOLLERİNE DEVAM ETTİ



Fenerbahçe'den Zorya'ya giden Allahyar Sayyadmanesh de gollerine devam etti. Zorya ile CSKA Sofya'nın kozlarını paylaştığı mücadele 1-0 sona erdi.



Bulgaristan'daki maçın 64. dakikasında sahneye çıkan Allahyar, ceza sahası köşesinde zor bir pozisyonda nefis vuruşla ağları sarstı.



Bu sezon 15 kez Zorya forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.





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