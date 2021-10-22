Fenerbahçe'nin kiralıkları Avrupa'ya damga vurdu!

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği golcüler Avrupa Ligi'nde bu hafta sahneye çıktı. Antwerp'e gönderilen Samatta, Kadıköy'de Fenerbahçe ağlarını sarsarken, Zorya forması giyen Allahyar ise CSKA Sofya'ya galibiyeti getiren isim oldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin kiralıkları Avrupa'ya damga vurdu!
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22 Ekim 2021 11:35
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası 21 Ekim Perşembe günü oynanan müsabakalarla sona erdi. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerken, Fenerbahçe ise sahasında Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Üçüncü hafta maçlarında Fenerbahçe'nin kiraladığı forvetlerin fileleri sarsması dikkat çeken detaylardan biri oldu.

SAMATTA KADIKÖY'DE ATTI

Sarı-lacivertli takımın kiraladığı golcülerden Mbwana Samatta, Kadıköy'e bu kez Fenerbahçe'nin rakibi olarak geldi.

Belçika temsilcisi Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşma 2-2 sona ererken, Belçika temsilcisinin ilk golünü Samatta kaydetti. Samatta'nın golden sonra sevinmemesi ise gözlerden kaçmadı.

Samatta, Antwerp ile bu sezon 12 maça çıkarken; 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

ALLAHYAR GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'den Zorya'ya giden Allahyar Sayyadmanesh de gollerine devam etti. Zorya ile CSKA Sofya'nın kozlarını paylaştığı mücadele 1-0 sona erdi.

Bulgaristan'daki maçın 64. dakikasında sahneye çıkan Allahyar, ceza sahası köşesinde zor bir pozisyonda nefis vuruşla ağları sarstı.

Bu sezon 15 kez Zorya forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.


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