Ara transferde Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi hamlelerini yaparak taraftarlarını bir kez daha ayağa kaldıran Fenerbahçe durmuyor. Bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapan Sarı-Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Napoli'den Nikola Maksimovic'e kancayı attı.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerle çok yakından ilgilenen sportif direktör Emre Belözoğlu kısa bir süre önce de Porto'nun Mali'li forveti Moussa Marega ile görüşme yapmıştı.Fener, Napoli'nin sözleşme teklifini kabul etmeyen Maksimovic'in menajeriyle de temas kurdu. Sarı-Lacivertliler, Sırp yıldızın transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti.29 yaşındaki Maksimovic'in piyasa değeri 15 milyon Euro. Napoli'nin 2017 yılında Torino'dan alırken bonservisine 21 milyon Euro ödediği Maksimovic bu sezon Serie A'da 8 maçta oynadı.