Fenerbahçe, Nikola Maksimovic için randevu istedi

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe, , Napoli'den Nikola Maksimovic için harekete geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; sscnapoli.it
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Fenerbahçe, Nikola Maksimovic için randevu istedi
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29 Ocak 2021 10:57
Ara transferde Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi hamlelerini yaparak taraftarlarını bir kez daha ayağa kaldıran Fenerbahçe durmuyor. Bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapan Sarı-Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Napoli'den Nikola Maksimovic'e kancayı attı.

BELÖZOĞLU YİNE DÜMENDE!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerle çok yakından ilgilenen sportif direktör Emre Belözoğlu kısa bir süre önce de Porto'nun Mali'li forveti Moussa Marega ile görüşme yapmıştı.

TRANSFER KOŞULLARINI ÖĞRENDİ

Fener, Napoli'nin sözleşme teklifini kabul etmeyen Maksimovic'in menajeriyle de temas kurdu. Sarı-Lacivertliler, Sırp yıldızın transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

29 yaşındaki Maksimovic'in piyasa değeri 15 milyon Euro. Napoli'nin 2017 yılında Torino'dan alırken bonservisine 21 milyon Euro ödediği Maksimovic bu sezon Serie A'da 8 maçta oynadı. 




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