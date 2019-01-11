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Fenerbahçe Moses'dan gelecek cevabı bekliyor

Devre arasında bir kanat oyuncusu takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Chelsea ile Victor Moses'ın kiralanması konusunda anlaşmayı sağladı, oyuncunun cevabını beklemeye başladı.

Fenerbahçe Moses'dan gelecek cevabı bekliyor
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11 Ocak 2019 17:55
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de fazla süre bulamayan Victor Moses konusunda yaptığı temaslarda "son adıma" karar geldi.

Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli'nin yürüttüğü transfer operasyonunda Chelsea ile "kiralama" seçeneğinde anlaşma sağlanırken, Nijeryalı oyuncunun vereceği son karar beklenmeye başlandı.

Premier Lig ekibi Fulham'ın da kiralama teklifinde bulunduğu Moses, kariyerini Türkiye'de sürdürmeyi düşünmesi durumunda Fenerbahçe'nin teklifini kabul edecek.

SARRI İLE SÜRE BULAMADI

2012'de Wigan'dan 11,5 milyon euro bonservis bedeli ile geldiği Chelsea'de Liverpool, Stoke City ve West Ham United'da kiralık dönemler geçiren Moses, bu sezon yeni teknik direktör Sarri ile gözden çıkarıldı.

Sadece 6 maçta 176 dakika süre bulabilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sözleşmesi 2021'de bitecek olmasına rağmen ayrılık kararı aldı.



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