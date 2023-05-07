Fenerbahçe Mert Hakan ile kazanamıyor!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın bu sezon ilk 11'de başladığı 5 lig maçında 9 puan kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Mert Hakan ile kazanamıyor!
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07 Mayıs 2023 22:27
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de başladığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertli takım, deneyimli futbolcunun ligde ilk 11'de başladığı 5 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Fenerbahçe söz konusu maçlarda 9 puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de başladığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;

2-1 Gaziantep FK
1-1 A. Demirspor
2-4 Beşiktaş
3-3 İstanbulspor
1-1 Giresunspor

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