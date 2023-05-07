Fenerbahçe Mert Hakan ile kazanamıyor!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de başladığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertli takım, deneyimli futbolcunun ligde ilk 11'de başladığı 5 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Fenerbahçe söz konusu maçlarda 9 puan kaybı yaşadı.
Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de başladığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;
2-1 Gaziantep FK
1-1 A. Demirspor
2-4 Beşiktaş
3-3 İstanbulspor
1-1 Giresunspor
Sarı-lacivertli takım, deneyimli futbolcunun ligde ilk 11'de başladığı 5 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Fenerbahçe söz konusu maçlarda 9 puan kaybı yaşadı.
Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de başladığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;
2-1 Gaziantep FK
1-1 A. Demirspor
2-4 Beşiktaş
3-3 İstanbulspor
1-1 Giresunspor
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