Fenerbahçe ligde uzaktan bombalıyor!

, bu sezon golün her türlüsünü atıyor fakatSüper Lig'de attığı 61 golle en skorer takım olmayı başaran Fenerbahçe, bunların 9'unu ceza sahası dışından çektiği şutlarla kaydetti.Sarı-Lacivertliler, bu alanda 9 gol atan Kasımpaşa ile birlikte zirveye çıktı. Sarı-Lacivertliler'in ardında ise dünkü rakibi Ankaragücü bulunuyor. Başkent temsilcisi ise 8 gol attı.Sarı Kanarya'da uzaktan atılan gollerdevegibi isimler ön plana çıktı.