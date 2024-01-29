Fenerbahçe ligde uzaktan bombalıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, bu sezon ligde ceza sahasının dışından 9 kez ağları sarsmayı başardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe ligde uzaktan bombalıyor!
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29 Ocak 2024 13:51
Son güncelleme 29 Ocak 2024 13:52
Fenerbahçe, bu sezon golün her türlüsünü atıyor fakat rakip kaleyi uzaktan bombalamayı çok iyi başarıyor.

Süper Lig'de attığı 61 golle en skorer takım olmayı başaran Fenerbahçe, bunların 9'unu ceza sahası dışından çektiği şutlarla kaydetti.

Sarı-Lacivertliler, bu alanda 9 gol atan Kasımpaşa ile birlikte zirveye çıktı. Sarı-Lacivertliler'in ardında ise dünkü rakibi Ankaragücü bulunuyor. Başkent temsilcisi ise 8 gol attı. 

Sarı Kanarya'da uzaktan atılan gollerde Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci gibi isimler ön plana çıktı. 

 
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