Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na yeni golcü

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Steer'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na yeni golcü
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22 Eylül 2023 15:17
Son güncelleme 22 Eylül 2023 15:20
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Danielle Alice Steer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Avustralya'nın Western United FC takımında forma giyen Danielle Alice Steer ile anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmaya göre, 24 yaşındaki Kanadalı forvet, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.

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