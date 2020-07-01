Fenerbahçe istedi, Galatasaray söz kesti

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan genç golcü Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın söz kestiği öne sürüldü.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe istedi, Galatasaray söz kesti
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01 Temmuz 2020 09:40
Yeni sezon öncesi birçok takım gibi kiralık ve gençlere yönelik çalışma yapan Galatasaray, Hürriyet Gazetesi'nin haberine; başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün listesinde bulunan 3. Lig gol krallığında 1. sırada bulunan Kerem Aktürkoğlu ile söz kesti.

Sezon sonu Erzincanspor'la sözleşmesi bitecek olan Kerem, 17 golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray, Fatih terim'in transfer politikasını yürürlüğe koymasının ardından 21 yaşındaki ismin transferinde sona yaklaştı.

İleride ciddi sıkıntı yaşamamak için en azından bu yılki 68 milyon Euro'luk takım maliyetini en az yarıya indirmeye mecbur olan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu gibi genç yerli isimleri kadrosuna katmaya devam edecek.



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