Fenerbahçe için sürpriz iddia:Stephen Eustaquio

Portekiz Gazetesi Record, Fenerbahçe'nin Pacos Ferreira forması giyen Stephen Eustáquio ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için sürpriz iddia:Stephen Eustaquio
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29 Ağustos 2021 14:04
Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesinin ardından Portekiz transfer pazarına yönelen Fenerbahçe için bir flaş iddia daha ortaya atıldı.

Portekiz Gazetesi Record, Fenerbahçe'nin Pacos Ferreira forması giyen Stephen Eustáquio ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

Haberde, "Stephen Eustaquio bu akşam Ferreira'nın formasıyla son maçına çıkacak. Futbolcu birçok kulüp tarafından takip edildi ancaok Fenerbahçe bu transfer sürecinde başarılı oldu. Fenerbahçe bu transferi kısa bir süre içerisinde tamamlayacak" ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki Kanadalı futbolcu, ön liberö, merkez ora saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Pacos Ferreira, Eustaquio'nun transferi için Ocak ayında Cruz Azul'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.


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