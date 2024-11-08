UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, deplasmanda Maarten Martens'in yönetimindeki AZ Alkmaar'a 2-1 mağlup oldu.
AFAS Stadyumu'nda oynanan maçta AZ Alkmaar'ın gollerini 59. dakikada Ro-Zangelo Daal, 75. dakikada Kees Smit ve 88. dakikada Denso Kasius attı.
Fenerbahçe'nin tek golünü 70. dakikada Youssef En-Nesyri atarken, Faslı yıldız 62. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe 5 puanda kalırken, AZ Alkmaar 6 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşırken, AZ Alkmaar sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
AZ ALKMAAR'IN KÖTÜ SERİSİ BİTTİ
Hollanda Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçtır galibiyet alamayan ve bu süreçte 6 mağlubiyet alan AZ Alkmaar, kötü serisini Fenerbahçe maçıyla noktalamış oldu.
FENERBAHÇE REKOR FIRSATINI KAÇIRDI
UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu maçta mağlup olmaması durumunda tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı.
Fenerbahçe'nin en uzun serisi, Ekim 2009-Aralık 2012 arasında oynanan 10 maçtı.
MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Trabzonspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
Portekizli çalıştırıcı, AZ Stadı'nda oynanan müsabakada, Trabzonspor maçında ilk 11'de şans verdiği isimlerden En-Nesyri ve Szymanski'yi yedek başlattı.
Bu futbolcuların yerine orta sahada İsmail Yüksek, hücum hattında da Edin Dzeko'yu sahaya süren Mourinho, bir diğer değişikliği ise zorunluluktan yaptı.
Trabzonspor karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Djiku'nun yerine Rodrigo Becao, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
61 yaşındaki teknik adam, AZ Alkmaar müsabakasında kalede Livakovic'e formayı verirken savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür ile kurdu.
Orta sahada Fred, İsmail Yüksek ve Amrabat'ı sahaya süren Mourinho, bu isimlerin önünde Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i ilk 11'de oynatırken, forvette de Dzeko'ya şans tanıdı.
MOURINHO TRİBÜNDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasında tribünde yer aldı.
Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Portekizli teknik adam kulübedeki yerini alamadı.
Dün gerçekleştirilen basın toplantısına da Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle katılmıştı.
EN-NESYRI KULÜBEDE
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 3 maç sonra yedek kaldı.
Manchester United, Sipay Bodrum FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü futbolcu, AZ Alkmaar karşılaşmasına kulübede başladı.
Manchester United ve Sipay Bodrum FK maçlarında gol atan Faslı futbolcu, Trabzonspor müsabakasında ise Fred'in golünde asisti yapan isim olmuştu.
Teknik direktör Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında takımını tek forvetli sistemle sahaya sürerken, hücumdaki tercihini ise Edin Dzeko'dan yana kullandı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde daha önce yaşadıkları sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci ve Djiku kadroda yer almadı.
FİLİSTİN'E DESTEK
Karşılaşma öncesinde İspanya'nın Valensiya kentinde yaşanan sel felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Fenerbahçe tribünleri, saygı duruşunun ardından Filistin'e destek veren tezahüratta bulundu.
Hollandalı taraftarlar, sarı-lacivertli tribünlere tepki gösterdi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Alkmaar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Karşılaşma öncesinde Alkmaar şehir merkezindeki buluşma noktasında bir araya gelen sarı-lacivertliler ardından toplu halde stadyuma hareket etti.
Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahüratlarına başladı.
Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı.
BECAO - ÇAĞLAR GÖREVDE
Fenerbahçe'de Djiku'nun sakatlığı nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, savunmada Becao-Çağlar Söyüncü ikilisini ilk 11'de sahaya sürdü.
İki futbolcu, bu sezon dördüncü kez birlikte sahaya çıktı.
Fenerbahçe; Becao-Çağlar ikilisinin bu sezon ilk 11'de başladığı mücadelelerde Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Kasımpaşa'yı rakip sahada 2-0, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'u ise evinde 2-1 mağlup etti.
DZEKO NET FIRSATTAN YARARLANAMADI
Maçın 27. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Dusan Tadic'in ara pasında savunma arkasına sarkan Dzeko, yaptığı vuruşta kaleciyi geçemedi.
FENERBAHÇE'DEN İLK MÜDAHALE
Maçın 58. dakikasında Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek kenara geldi. Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski oyuna girdi.
AZ ALKMAAR ÖNE GEÇTİ
Maçın 59. dakikasında AZ Alkmaar öne geçti. Troy Parrot'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada topa dokunan Ro-Zangelo Daal, Hollanda ekibini 1-0 öne geçirdi.
EN-NESYRI PENALTI KAÇIRDI
Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Edin Dzeko'nun yerde kalması sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen Youssef En-Nesyri, penaltı atışından yararlanamadı.
AZ ALKMAAR İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 69. dakikasında AZ Alkmaar çok etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda sol çaprazda topla buluşan Parrot, sağ kanattaki Smit'i gördü. Smit'in aşırtma vuruşu direğin hemen üstünden auta gitti.
EN-NESYRI KENDİNİ AFFETTİRDİ
Maçın 70. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Edin Dzeko, kale önüne bir orta gönderdi, önünde seken topa kafa vuran En-Nesyri durumu 1-1'e getirdi.
AZ ALKMAAR YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Maçın 75. dakikasında AZ Alkmaar 2-1 öne geçti. Sağ kanattan ceza alanına giren Kees Smit, Becao'dan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.
SKOR 3-1 OLDU
Maçın 88. dakikasında AZ Alkmaar durumu 3-1'e getirdi. Savunma arkasına sarkan Kasius, Livakovic'ten sıyrılıp durumu 3-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel ceza sahası içindeki Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Owusu-Oduro uzanarak topu kornere gönderdi.
28. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Saint-Maximin'in pasında savunma arkasına sarkan Edin Dzeko, karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu. Kaleci Owusu-Oduro'ya çarpan top kaleye yöneldi ancak savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.
36. dakikada sarı-lacivertli ekip net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, ara pasında meşin yuvarlağı Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Owusu-Oduro gole engel oldu.
56. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, geriden atağa katılan Saint-Maximin'e pasını verdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden sert vuruşunda, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
59. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Mijnans, ceza yayı üzerindeki Parrott'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ortasında soldan savunmanın arkasına sarkan Daal, çaprazdan yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
61. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. En-Nesyri'nin pasında meşin yuvarlağa hareketlenen Dzeko, de Wit'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem John Beaton penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına En-Nesyri geçti. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Owusu-Oduro, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.
69. dakikada AZ Alkmaar ikinci gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Parrott, sağdan atağa katılan Smit'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda çaprazdan aşırtma bir vuruş denedi ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
70. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko, soldan savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcu yakın mesafeden kafa vuruşunda, topu filelere yollamayı başardı: 1-1
75. dakikada AZ Alkmaar bir kez daha öne geçti. Mijnans'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Smit, Çağlar Söyüncü'yü çalımlayarak kaleci Livakovic'le karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi: 2-1
87. dakikada fark 2'ye çıktı. Ceza sahası önünde topla buluşan Smit, sağdan atağa katılan Kasius'a pasını aktardı. Bu futbolcu kaleci Livakovic'i geçip meşin yuvarlağı çaprazdan ağlarla buluşturdu: 3-1
Stat: AZ
Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma (Dk. 88 Goes), Penetra, Dekker, M. de Wit (Dk. 72 Kasius), Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai (Dk. 64 Smit), Lahdo (Dk. 46 Daal), Parrott (Dk. 72 Meerdink)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Dk. 81 Cenk Tosun), Fred, İsmail Yüksek (Dk. 57 En-Nesyri), Amrabat, Saint-Maximin (Dk. 57 Szymanski), Tadic, Dzeko
Goller: Dk. 59 Daal, Dk. 75 Smit, Dk. 87 Kasius (AZ Alkmaar), Dk. 70 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 49 Saint-Maximin, Dk. 54 İsmail Yüksek, Dk. 63 Becao, Dk. 84 Fred, Dk. 86 Osayi-Samuel, Dk. 90+4 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 51 Kwakman, Dk. 90+2 Daal (AZ Alkmaar)
AFAS Stadyumu'nda oynanan maçta AZ Alkmaar'ın gollerini 59. dakikada Ro-Zangelo Daal, 75. dakikada Kees Smit ve 88. dakikada Denso Kasius attı.
Fenerbahçe'nin tek golünü 70. dakikada Youssef En-Nesyri atarken, Faslı yıldız 62. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe 5 puanda kalırken, AZ Alkmaar 6 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşırken, AZ Alkmaar sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
AZ ALKMAAR'IN KÖTÜ SERİSİ BİTTİ
Hollanda Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçtır galibiyet alamayan ve bu süreçte 6 mağlubiyet alan AZ Alkmaar, kötü serisini Fenerbahçe maçıyla noktalamış oldu.
FENERBAHÇE REKOR FIRSATINI KAÇIRDI
UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu maçta mağlup olmaması durumunda tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı.
Fenerbahçe'nin en uzun serisi, Ekim 2009-Aralık 2012 arasında oynanan 10 maçtı.
MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Trabzonspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
Portekizli çalıştırıcı, AZ Stadı'nda oynanan müsabakada, Trabzonspor maçında ilk 11'de şans verdiği isimlerden En-Nesyri ve Szymanski'yi yedek başlattı.
Bu futbolcuların yerine orta sahada İsmail Yüksek, hücum hattında da Edin Dzeko'yu sahaya süren Mourinho, bir diğer değişikliği ise zorunluluktan yaptı.
Trabzonspor karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Djiku'nun yerine Rodrigo Becao, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
61 yaşındaki teknik adam, AZ Alkmaar müsabakasında kalede Livakovic'e formayı verirken savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür ile kurdu.
Orta sahada Fred, İsmail Yüksek ve Amrabat'ı sahaya süren Mourinho, bu isimlerin önünde Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i ilk 11'de oynatırken, forvette de Dzeko'ya şans tanıdı.
MOURINHO TRİBÜNDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasında tribünde yer aldı.
Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Portekizli teknik adam kulübedeki yerini alamadı.
Dün gerçekleştirilen basın toplantısına da Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle katılmıştı.
EN-NESYRI KULÜBEDE
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 3 maç sonra yedek kaldı.
Manchester United, Sipay Bodrum FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü futbolcu, AZ Alkmaar karşılaşmasına kulübede başladı.
Manchester United ve Sipay Bodrum FK maçlarında gol atan Faslı futbolcu, Trabzonspor müsabakasında ise Fred'in golünde asisti yapan isim olmuştu.
Teknik direktör Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında takımını tek forvetli sistemle sahaya sürerken, hücumdaki tercihini ise Edin Dzeko'dan yana kullandı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde daha önce yaşadıkları sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci ve Djiku kadroda yer almadı.
FİLİSTİN'E DESTEK
Karşılaşma öncesinde İspanya'nın Valensiya kentinde yaşanan sel felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Fenerbahçe tribünleri, saygı duruşunun ardından Filistin'e destek veren tezahüratta bulundu.
Hollandalı taraftarlar, sarı-lacivertli tribünlere tepki gösterdi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Alkmaar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Karşılaşma öncesinde Alkmaar şehir merkezindeki buluşma noktasında bir araya gelen sarı-lacivertliler ardından toplu halde stadyuma hareket etti.
Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahüratlarına başladı.
Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı.
BECAO - ÇAĞLAR GÖREVDE
Fenerbahçe'de Djiku'nun sakatlığı nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, savunmada Becao-Çağlar Söyüncü ikilisini ilk 11'de sahaya sürdü.
İki futbolcu, bu sezon dördüncü kez birlikte sahaya çıktı.
Fenerbahçe; Becao-Çağlar ikilisinin bu sezon ilk 11'de başladığı mücadelelerde Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Kasımpaşa'yı rakip sahada 2-0, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'u ise evinde 2-1 mağlup etti.
DZEKO NET FIRSATTAN YARARLANAMADI
Maçın 27. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Dusan Tadic'in ara pasında savunma arkasına sarkan Dzeko, yaptığı vuruşta kaleciyi geçemedi.
FENERBAHÇE'DEN İLK MÜDAHALE
Maçın 58. dakikasında Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek kenara geldi. Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski oyuna girdi.
AZ ALKMAAR ÖNE GEÇTİ
Maçın 59. dakikasında AZ Alkmaar öne geçti. Troy Parrot'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada topa dokunan Ro-Zangelo Daal, Hollanda ekibini 1-0 öne geçirdi.
EN-NESYRI PENALTI KAÇIRDI
Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Edin Dzeko'nun yerde kalması sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen Youssef En-Nesyri, penaltı atışından yararlanamadı.
AZ ALKMAAR İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 69. dakikasında AZ Alkmaar çok etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda sol çaprazda topla buluşan Parrot, sağ kanattaki Smit'i gördü. Smit'in aşırtma vuruşu direğin hemen üstünden auta gitti.
EN-NESYRI KENDİNİ AFFETTİRDİ
Maçın 70. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Edin Dzeko, kale önüne bir orta gönderdi, önünde seken topa kafa vuran En-Nesyri durumu 1-1'e getirdi.
AZ ALKMAAR YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Maçın 75. dakikasında AZ Alkmaar 2-1 öne geçti. Sağ kanattan ceza alanına giren Kees Smit, Becao'dan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.
SKOR 3-1 OLDU
Maçın 88. dakikasında AZ Alkmaar durumu 3-1'e getirdi. Savunma arkasına sarkan Kasius, Livakovic'ten sıyrılıp durumu 3-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel ceza sahası içindeki Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Owusu-Oduro uzanarak topu kornere gönderdi.
28. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Saint-Maximin'in pasında savunma arkasına sarkan Edin Dzeko, karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu. Kaleci Owusu-Oduro'ya çarpan top kaleye yöneldi ancak savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.
36. dakikada sarı-lacivertli ekip net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, ara pasında meşin yuvarlağı Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Owusu-Oduro gole engel oldu.
56. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, geriden atağa katılan Saint-Maximin'e pasını verdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden sert vuruşunda, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
59. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Mijnans, ceza yayı üzerindeki Parrott'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ortasında soldan savunmanın arkasına sarkan Daal, çaprazdan yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
61. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. En-Nesyri'nin pasında meşin yuvarlağa hareketlenen Dzeko, de Wit'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem John Beaton penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına En-Nesyri geçti. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Owusu-Oduro, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.
69. dakikada AZ Alkmaar ikinci gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Parrott, sağdan atağa katılan Smit'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda çaprazdan aşırtma bir vuruş denedi ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
70. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko, soldan savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcu yakın mesafeden kafa vuruşunda, topu filelere yollamayı başardı: 1-1
75. dakikada AZ Alkmaar bir kez daha öne geçti. Mijnans'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Smit, Çağlar Söyüncü'yü çalımlayarak kaleci Livakovic'le karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi: 2-1
87. dakikada fark 2'ye çıktı. Ceza sahası önünde topla buluşan Smit, sağdan atağa katılan Kasius'a pasını aktardı. Bu futbolcu kaleci Livakovic'i geçip meşin yuvarlağı çaprazdan ağlarla buluşturdu: 3-1
Stat: AZ
Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma (Dk. 88 Goes), Penetra, Dekker, M. de Wit (Dk. 72 Kasius), Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai (Dk. 64 Smit), Lahdo (Dk. 46 Daal), Parrott (Dk. 72 Meerdink)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Dk. 81 Cenk Tosun), Fred, İsmail Yüksek (Dk. 57 En-Nesyri), Amrabat, Saint-Maximin (Dk. 57 Szymanski), Tadic, Dzeko
Goller: Dk. 59 Daal, Dk. 75 Smit, Dk. 87 Kasius (AZ Alkmaar), Dk. 70 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 49 Saint-Maximin, Dk. 54 İsmail Yüksek, Dk. 63 Becao, Dk. 84 Fred, Dk. 86 Osayi-Samuel, Dk. 90+4 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 51 Kwakman, Dk. 90+2 Daal (AZ Alkmaar)