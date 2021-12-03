Fenerbahçe: "Her kupaya talibiz"

Fenerbahçe Yöneticisi Emir Yolaç, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe: 'Her kupaya talibiz'
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03 Aralık 2021 12:33
Fenerbahçe Yöneticisi Emir Yolaç, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Her kupaya talip olduklarını söyleyen Yolaç, "Her kulvarda her kupaya talibiz. Afyonspor'u ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Rakibimizle centilmence bir karşılaşma olmasını temenni ederim." dedi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'u Kadıköy'de konuk edecek.


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