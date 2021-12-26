Fenerbahçe'den sürpriz 11!

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, Yeni Malatyaspor maçında kadroda sürpriz tercihler yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den sürpriz 11!
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26 Aralık 2021 17:57
Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, ilk 11'de sürpriz tercihlere imza attı.

Sarı-lacivertliler sahaya 4-2-3-1 sistemi ile sahaya çıkarken, sağ bekte Osayi'nin ve sağ kanatta Mert Hakan Yandaş'ın olması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de orta sahada Sosa'nın partneri Crespo olurken, ileri uçta ise Serdar Dursun yer aldı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde;




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