Fenerbahçe'den Galatasaray maçı için hakem tepkisi!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray maçı için hakem tepkisi!
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01 Mart 2025 21:10
Son güncelleme 01 Mart 2025 21:15
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Sarı-Lacivertli kulübün resmi sitesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Pekin yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi. 

İşte o açıklama:

"Ligimizde yakın dönemde "En büyük Galatasaray" nicki ile hakem seminerine katılmış bir hakem,
Süper Ligin 26. haftasında yarın Galatasaray maçı yönetecek.

Bu gerçekten hareketle kamuoyuna soruyoruz;

Türk futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü?

Bu durum adil mi?

Dünyanın herhangi bir liginde böyle bir durum söz konusu mu?

Geçmişte formalarını giymiş Ryan Babel isimli futbolcunun, bugün gündemi sarsan "Hakemler bize yardımcı oluyor ve 3 puanı alıyorduk." itirafları karşısında,
bu kulübün sözde adalet bekçisi yöneticilerinin yorumu nedir?

Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, kariyeri ile dünyanın en elit hakemleri arasında yer alan bir hakemin dahi günlerce tartışıldığı bu ortamda, gerçeklerden yola çıkarak sorduğumuz bu soruları tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum."
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