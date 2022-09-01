Fenerbahçe'den AVIS ile yeni imza!

Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu için AVIS ile yeni sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.



1+1 yıllık imzalanan sözleşme gereği Fenerbahçe, Otokoç Otomotiv'den 109 milyon TL ve KDV ücret alacak.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



"Şirketimiz, Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 2022-2023 sezonu için sözleşme bedeli 109.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır."





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