Sezona damga vuran isimlerden Konyasporlu Amir Hadziahmetovic, diğer büyük ekiplerle birlikte Fenerbahçe'nin de gündemine girdi.



Sarı-lacivertli yönetim, Konyaspor için Abdülkerim Bardakçı ile ilgili görüşmeleri sürdürürken 25 yaşındaki futbolcu için de nabız yokladı.



Kontratı 2024'te bitecek Hadziahmetovic'in bonservisi 5 milyon euro.











