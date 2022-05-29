Fenerbahçe'den Amir Hadziahmetovic yoklaması

Fenerbahçe, Konyaspor için Abdülkerim Bardakcı ile ilgili görüşmeleri sürdürürken 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic için de nabız yokladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Amir Hadziahmetovic yoklaması
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29 Mayıs 2022 11:29
Sezona damga vuran isimlerden Konyasporlu Amir Hadziahmetovic, diğer büyük ekiplerle birlikte Fenerbahçe'nin de gündemine girdi.

Sarı-lacivertli yönetim, Konyaspor için Abdülkerim Bardakçı ile ilgili görüşmeleri sürdürürken 25 yaşındaki futbolcu için de nabız yokladı.

Kontratı 2024'te bitecek Hadziahmetovic'in bonservisi 5 milyon euro.  

 

 

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