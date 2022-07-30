Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması

Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan genel sekreter Burak Kızılhan, 5 yıldız konusunda önemli açıklamalarda bulundu.



Kızılhan yaptığı açıklamada, "Erkek futbolda cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olma hedefiyle Jorge Jesus'u takımın başına getirdik. Bu doğrultuda geçtiğimiz aralık ayında takımın başına gelip oyuncularımıza özgüven sağlayan İsmail Kartal'a bir kez daha teşekkür ederim." dedi.



5 YILDIZ AÇIKLAMASI



1959 öncesi şampiyonluklara da değinen Kızılhan, "Müzemizde bulunan 28 şampiyonluğun karşılığı olan 5 yıldızımızı formamız hariç tüm platformlarda kullanmaya başladık. 2023-24 sezonu itibarıyla formamızda da kullanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.



ATATÜRK HEYKELİ



Stadın önündeki Mustafa Kemal Atatürk heykelinden bahseden Burak Kızılhan, "Türk sporunun geleceği için aydın bir gençlik yetiştirmek amacıyla çıktığımız yolda Atatürk ilke ve inkılaplarını kendisine pusula edinen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini stadyumumuzun girişine dikerek duruşumuzu göstermek istedik." diyerek sözlerini noktaladı.



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