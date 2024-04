Fenerbahçe'de yıldızlar sustu, o coştu: İrfan Can Kahveci

Sezonun kritik haftalarında Dusan Tadic, Sebastian Szymanski gibi isimlerin formu düşerken, İrfan Can Kahveci takımı adeta sırtladı.Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu sezonki vazgeçilmez oyuncularından biri olan Dusan Tadic, puan kaybedilen Sivasspor deplasmanında etkisiz kaldı. 41 kez topla buluşan ve 31 pasında 25 isabet kaydeden tecrübeli kanat oyuncusu, 2 ortasında isabet sağlayamazken 1 uzun topunda da adresi bulamadı.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 33 maçın tamamında forma giyen Sırp yıldız, ürettiği 9 golün 6'sını penaltıdan atarken, akan oyunda sadece 3 gol bulabildi. Tadic'in bu sezon 11 asisti bulunuyor.Sarı-lacivertliler'deki ilk sezonuna harika bir giriş yapan Sebastian Szymanski, ligdeki ilk 20 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırken 9 da asist yapma başarısı göstermişti.Ancak sonrasında düşüşe geçen ve beklentileri karşılayamayan Polonyalı oyuncu, oynadığı son 12 lig karşılaşmasında sadece Adana Demirspor maçında 1 asist üretebildi. 24 yaşındaki yıldız, Sivasspor karşısında da etkisiz bir performans sergiledi ve 71'de kenara alındı.İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon biterken tribünlerin istemediği adam haline gelmişti. Birçok maçta ıslıklanan yıldız futbolcu, yaz döneminde ayrılık planları yapıyordu. Ancak hem İsmail Kartal hem de yeni transferler Dzeko ve Tadic, özel görüşmeler yapıp Milli oyuncuyu kalmaya ikna etti. İrfan Can Kahveci, kariyerinin en iyi sezonunu yaşayarak ona güvenenleri mahcup etmedi.28 yaşındaki futbolcu kariyerinin büyük bölümünde forvet arkasında ve orta sahanın ortasında görev yapsa da bu sezon sağ açıkta görevlendirildi. İrfan, 44 resmi maçta 17 gol atarken, 12 de asist yaptı. Yıldız oyuncu bu rakamlarla kendini aştı. Sezonun en kritik haftalarının oynandığı son dönemde de Milli futbolcu vites artırdı.Takımda özellikle Tadic, Szymanski gibi hücum hattının önemli isimleri son haftalarda form olarak dibe vurdu. İrfan Can Kahveci ise ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 2'si gol ve 2'si asist olmak üzere 4 skor katkısı verdi. Başarılı oyuncu, Konferans Ligi'ndeki her iki Olympiakos maçında da ağları sarstı ancak çabası, yarı final için yeterli olmadı. İrfan'ın yükselen performansı İsmail Kartal kadar, EURO 2024 öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da yüzünü güldürdü.