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Fenerbahçe'de Uğurcan transferi için kritik tarih!

Fenerbahçe yönetimi, forma lansmanının yapılacağı 1 Temmuz tarihine Uğurcan Çakır'ın transferini yetiştirmek istiyor.

calendar 28 Haziran 2025 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 12:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Uğurcan transferi için kritik tarih!
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan kadrosuna katmak istediği Uğurcan Çakır için 1 Temmuz tarihini belirlediği öğrenildi.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kaleci transferinde ana hedef Uğurcan Çakır'a çevrildi.

Fenerbahçe'e ise Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda 1 Temmuz'u hedefledi.

Fenerbahçe'Nin yeni sponsoru Adidas'ın hazırladığı yeni forma koleksiyonunun lansmanı 1 Temmuz'da yapılacak.

Fenerbahçe yönetimi, 2024-2025 sezonu formalarının tanıtımına flaş bir  transferle giriş yapmanın planlarını yürütürken, bu ismin Trabzonspor'dan milli file bekçisi Uğurcan Çakır olduğu öğrenildi.

Milli kalecinin transferinin hızlı bir şekilde tamamlanması için yönetimin yoğun uğraşlar sarf ettiği kaydedildi. Trabzonspor yönetiminin Uğurcan Çakır ile yaptığı görüşmede, Uğurcan Çakır ile yollarını ayırmak istemediklerini ve eğer milli kaleci ayrılma kararı alırsa kendisinin ayrılmak istediğini taraftara açıklaması gerektiği bildirildi.


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