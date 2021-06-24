Fenerbahçe'de takımın yeni liderleri

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklenilen katkıyı veremeyen Luiz Gustavo, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'nin yeni sezonda takımın liderliğini üstlenmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun teknik adamlık serüveninde kulübeye mahkum olmuş, hamle oyuncusu olarak değerlendirilmişti. Ara transferde takıma katılan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci ise sakatlıkları nedeniyle beklenen katkıyı yapamamıştı.



Hatta sezonun en önemli ismi Ozan Tufan bile bir ara küstürülmüş, kulübeye mahkum edilmişti. Ancak yeni sezonda bu dörtlünün hem takıma liderlik yapması hem de şampiyonluk yolunda arkadaşlarını ateşlemesi bekleniyor.



