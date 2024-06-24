Fenerbahçe'de sözleşme fesih ihtimali!

Fenerbahçe'de Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sarı-lacivert macerası büyük şanssızlıklarla geçti.
İlk sezonunda Rennes maçında sakatlanıp aylarca formasından uzak kalan Luan Peres, geride kalan sezonun ilk haftalarında dizinden sakatlık geçirip ameliyat olmuştu.
SÖZLEŞME FESİH İHTİMALİ
Sarı-lacivertliler, sezon öncesi rutin sağlık taramalarından geçirilen 29 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Luan Peres'in 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden ilgi var. Ancak teklif gelmemesi halinde Luan Peres'in sözleşmesinin feshedilmesi için menajeri İstanbul'a davet edilecek.
İlk sezonunda Rennes maçında sakatlanıp aylarca formasından uzak kalan Luan Peres, geride kalan sezonun ilk haftalarında dizinden sakatlık geçirip ameliyat olmuştu.
SÖZLEŞME FESİH İHTİMALİ
Sarı-lacivertliler, sezon öncesi rutin sağlık taramalarından geçirilen 29 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Luan Peres'in 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden ilgi var. Ancak teklif gelmemesi halinde Luan Peres'in sözleşmesinin feshedilmesi için menajeri İstanbul'a davet edilecek.