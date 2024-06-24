Fenerbahçe'de sözleşme fesih ihtimali!

Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Luan Peres için teklif gelmemesi halinde Brezilyalı savunma oyuncusunun sözleşmesini feshedecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sözleşme fesih ihtimali!
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24 Haziran 2024 09:55
Fenerbahçe'de Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sarı-lacivert macerası büyük şanssızlıklarla geçti.

İlk sezonunda Rennes maçında sakatlanıp aylarca formasından uzak kalan Luan Peres, geride kalan sezonun ilk haftalarında dizinden sakatlık geçirip ameliyat olmuştu.

SÖZLEŞME FESİH İHTİMALİ

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi rutin sağlık taramalarından geçirilen 29 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Luan Peres'in 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden ilgi var. Ancak teklif gelmemesi halinde Luan Peres'in sözleşmesinin feshedilmesi için menajeri İstanbul'a davet edilecek.

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