Fenerbahçe'de Kadıköy ruhu geri döndü!

Fenerbahçe iç sahada oynadığı 11 maçın 9'unu kazandı. Sarı-lacivertliler, rakiplerine 32 gol attı ve 13 gol yedi. İşte tüm detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kadıköy ruhu geri döndü!
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24 Ekim 2022 12:29
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i Ülker Stadyumu'nda Diego Rossi'nin attığı golle 1-0 yenen Fenerbahçe, iç saha performansıyla parmak ısırttı. Sarı-lacivertliler, bu sezon Kadıköy'de oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük kurdu.

KADIKÖY'DE 9 GALİBİYET

Bu sezon Kadıköy'de 11 resmi maça çıkan Fenerbahçe bu maçların 9'unu kazanırken 1'inde berabere kaldı 1'inde de yenildi. Fenerbahçe iç sahada ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik alırken, berabere kaldığı maç olan Ümraniye maçı da ligin ilk haftasında oynanmış sarı-lacivertliler henüz takım sistemini tam olarak oturtamamıştı.

TRİBÜNLER DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ

Sarı-lacivertlilerin bu sezon Kadıköy'de oynadığı maçların tamamında tribünler full çekti. Üstelik biletler karşılaşmadan 3-4 gün öncesinde tükendi. Bu da taraftarların Jesus'un Fenerbahçesi'ne olan güveni açıkça ortaya koydu.

SÜPER LİG'DEKİ SONUÇLAR

Ümraniyespor 3-3
A. Demirspor 4-2
Kayserispor 2-0
Alanyaspor 5-0
Karagümrük 5-4
Başakşehir 1-0

AVRUPA'DAKİ MAÇLAR

Dinamo Kiev 1-2
Slovacko 3-0
Austria Wien 4-1
Dinamo Kiev 2-1
AEK Larnaca 2-0



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