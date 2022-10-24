KADIKÖY'DE 9 GALİBİYET

TRİBÜNLER DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ

SÜPER LİG'DEKİ SONUÇLAR

AVRUPA'DAKİ MAÇLAR

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i Ülker Stadyumu'nda Diego Rossi'nin attığı golle 1-0 yenen Fenerbahçe, iç saha performansıyla parmak ısırttı. Sarı-lacivertliler, bu sezon Kadıköy'de oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük kurdu.Bu sezon Kadıköy'de 11 resmi maça çıkan Fenerbahçe bu maçların 9'unu kazanırken 1'inde berabere kaldı 1'inde de yenildi. Fenerbahçe iç sahada ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik alırken, berabere kaldığı maç olan Ümraniye maçı da ligin ilk haftasında oynanmış sarı-lacivertliler henüz takım sistemini tam olarak oturtamamıştı.Sarı-lacivertlilerin bu sezon Kadıköy'de oynadığı maçların tamamında tribünler full çekti. Üstelik biletler karşılaşmadan 3-4 gün öncesinde tükendi. Bu da taraftarların Jesus'un Fenerbahçesi'ne olan güveni açıkça ortaya koydu.Ümraniyespor 3-3A. Demirspor 4-2Kayserispor 2-0Alanyaspor 5-0Karagümrük 5-4Başakşehir 1-0Dinamo Kiev 1-2Slovacko 3-0Austria Wien 4-1Dinamo Kiev 2-1AEK Larnaca 2-0