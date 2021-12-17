Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın perde arkası!

Geçen sezon Erol Bulut'un isteğiyle PAOK'tan alınan Dimitrios Pelkas, takımın en önemli yıldızlarından biri olmuş, 34 maçta (31'i ilk 11) 8 gol ve 7 asistle Fenerbahçe'ye büyük katkı vermişti.



Avrupa'nın önemli kulüplerinden birine gitme potansiyelinin çok yüksek olduğu düşünülen Pelkas, Vitor Pereira döneminde toplamda 12 (5'i ilk 11) karşılaşmada oynadı, sadece Kadıköy'de 3-0 kaybedilen Olympiakos maçında 90 dakika sahada kaldı. Yunan oyuncu için asıl kırılma anı, 30 Ekim'de 2-1 kaybedilen Konyaspor deplasmanıydı. Ev sahibi ilk 11 dakikada skoru 2-0 yaptı, Pereira da devreyi beklemeden 41'de Rossi ve Nazım ile birlikte onu oyundan aldı.



'Bu dakikada mı çıkarılır?'



Pelkas'ın bu sırada oyundan çıkarken, "Bu dakikada oyuncu mu çıkarılır!" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Portekizli hoca, oyuncusuna moral verip, ona nedenlerini anlatsa da Pelkas'ın morali bir hayli bozulmuştu. Devre arası olduğunda 28 yaşındaki oyuncu, bir süre kulübede tek başına oturduktan sonra soyunma odasına gitmişti. Ardından Pelkas, sadece 4 maçta süre buldu. Tecrübeli yıldız, Konya'dan sonra ilk 11'deki ilk maçını ise 9Aralık 2021'de takımın bir iddiasının bulunmadığı 1-1 biten Frankfurt mücadelesinde oynadı.





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