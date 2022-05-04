Fenerbahçe'de 5 transfer hamlesi birden!

Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen ve ikincilik yolunda önemli mesafe kat eden Fenerbahçe'de bir yandan gözler transfer çalışmalarına çevrildi.



Ali Koç ve kurmaylarının 3 ismi kadrosuna katmak ve 2 futbolcuyla da yeni sözleşme imzalamak için harekete geçtiği öğrenildi.



YERLİ HAREKATI



Sarı-lacivertliler yerli kuralı 7+4 olsa da 8+3 devam etse de transferde yerli planlamasını şu anda önde tutuyor.



Kasımpaşa'nın deneyimli kalecisi ve eski Fenerbahçeli Ertuğrul Taşkıran, yine Kasımpaşa'da bu sezon çıkış yapan sol bek Eren Elmalı ve Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar şu anda sarı-lacivertlilerin listesinde bulunuyor. Transfer çalışmaları devam ediyor.



ERTUĞRUL VE HALİL BİTMEK ÜZERE



Özellikle kaleci Ertuğrul ve Halil Akbunar konusunda önemli adımların atıldığı öğrenildi. Eren Elmalı için de Kasımpaşa ile bonservis görüşmeleri sürüyor.



SERDAR AZİZ İLE İMZA BEKLENİYOR



Sarı-lacivertlilerde iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sözleşmesi bitecek olan tecrübeli stoper Serdar Aziz'le görüşmeler yapılıyor. Kısa sürede Serdar konusunda somut adımların atılması bekleniyor.



ALTAY'LA GÖRÜŞMELER YAPILIYOR



Artık Fenerbahçe ile özdeşleşen ve takımda kaptanlar arasında yer alan kaleci Altay Bayındır'la da uzun vadeli sözleşme düşünülüyor. Sözleşmesi 2023'te bitecek olsa da Altay'la şimdiden görüşmeler yapılıyor.





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