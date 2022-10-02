Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında kazanamıyor!

Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçını kazanamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında kazanamıyor!
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02 Ekim 2022 23:42
Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.

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