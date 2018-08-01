SARI LACİVERTLİ TAKIMDA 6 EKSİK



Fenerbahçe, Cagliari ile oynanan hazırlık maçına 6 eksikle çıktı.

Sarı lacivertli ekipte Aatif, Soldado, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Salih Uçan ve Berke Özer kadroda yer almadı.

Teknik direktör Phillip Cocu, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu ise mücadeleye yedek soyundurdu.



ANDRE AYEW İLK MAÇINA ÇIKTI



Fenerbahçe'de Ganalı futbolcu Andre Ayew, sarı lacivertli forma ile ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin Swansea'den satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kadrosuna kattığı Andre Ayew, Kadıköy'e ilk defa sarı lacivertli forma sahaya çıktı. Teknik direktör Phillip Cocu tarafından ilk 11'de sahaya sürülen Ganalı futbolcu, sarı lacivertli taraftarların beğenisini topladı. Ayew mücadelenin 58'inci dakikasında yerini Barış Alıcı'ya tezahüratlarla bıraktı.



TRİBÜNDE DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI



Sarı lacivertli ekibin Cagliari ile oynadığı maç öncesinde tribünde dev Türk Bayrağı açıldı.

Hakkari'nin Yüsekova ilçesinde astsubay eşini ziyaret eden ve dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucu oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya için saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçeli futbolcuların ''Nurcan anne, Mustafa bebeği unutmayacağız. Terörü lanetliyoruz'' yazılı pankart ile sahaya çıktığı mücadelede tribünde de dev Türk Bayrağı dalgalandı. Stada gelen sarı lacivertli taraftarlar ise ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde tezahüratta bulundular.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 51 ve 57. dakikalarda Alper Potuk attı. Alper Potuk'un ikinci golünde Elif Elmas, yaptığı asistle dikkat çekti. Cagliari'nin tek golü ise 68'de Marco Sau'dan geldi.Fenerbahçe mücadeleye kalede Volkan, savunmada Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, orta sahada Josef, Elif Elmas, önlerinde Giuliano, kanatlarda Valbuena ve yeni transfer Andre Ayew, forvette ise Alper Potuk ile çıktı. Fenerbahçe'de ikinci yarıda Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Şener ve Barış Alıcı oyuna dahil oldu.Son hazırlık maçını yapan Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçında karşılaşacak