Fenerbahçe Beko'dan, Bursaspor'a farklı tarife

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 90-54 mağlup etti.



Maça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, üst üste kaydettiği sayılarla ilk periyodu 26-12 üstün bitirmeyi başardı.



İkinci periyotta etkili oyununu iyice hissettiren ev sahibi ekip, hücumda gösterdiği performansla kolay sayılar üretti. Etkili oyununu savunmaya da yansıtan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 53-28 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte hücumda ve savunmada etkinlik gösteremeyen rakibi karşısında farkı artıran Fenerbahçe Beko, final periyoduna 75-39 üstün girdi.



Maçın son periyodunda dengeli bir oyun sergileyen iki ekip de pota altından sayılar üretti. Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 90-54 galip ayrıldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Hüseyin Çelik



Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed, De Colo 14, Melih Mahmutoğlu 5, Pierre 5, Barthel 7, Brown 4, Hamilton 4, Tarık Biberoviç 13, Yiğit Onan 4, Kenan Sipahi 11, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 23



Frutti Extra Bursaspor: Jones, Birkan Batuk 7, Peters 11, Can Maxim Mutaf, Kadji 23, Mithat Can Özalp, Munford, Newman 10, Tevfik Akdamar 3



1. Periyot: 26-12



Devre: 53-28



3. Periyot: 75-39