Fenerbahçe Beko'da Barthel ameliyat edildi

Fenerbahçe Beko'da forvet oyuncusu Danilo Barthel ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'da Barthel ameliyat edildi
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21 Aralık 2021 23:44
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımı oyuncularından Danilo Barthel'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dizine artroskopik cerrahi uygulanan sporcumuzun durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı bildirildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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