Fenerbahçe Beko'da Barthel ameliyat edildi

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımı oyuncularından Danilo Barthel'in ameliyat edildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dizine artroskopik cerrahi uygulanan sporcumuzun durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı bildirildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.





İLGİLİ VİDEO