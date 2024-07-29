Fenerbahçe, Avrupa'da 272. kez sahne alacak

Fenerbahçe, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayarak Avrupa kupalarındaki 272. maçına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Avrupa'da 272. kez sahne alacak
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29 Temmuz 2024 12:54
Son güncelleme 29 Temmuz 2024 13:03
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonundaki elemelerde yarın 36. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 35

 13

 11

 11

 52

 42
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 271

 108

 55

 108

 370

 387
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