Fenerbahçe attı, VAR iptal etti!

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in Kasımpaşa ağlarına yolladığı gol, VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe attı, VAR iptal etti!
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21 Haziran 2020 20:30
Kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında da 88. dakikada Mevlüt Erdinç ile ağları sarstı ancak VAR izlemesi sonrasında gol iptal edildi.

Mücadelenin 85. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Mevlüt Erdinç oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten 3 dakika sonra Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'deki ilk Süper Lig golünü attı ve sevinç yaşadı. Hemen sonrasında VAR odasından Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu değerlendirdi ve başlangıcında Zajc'ın topa elle dokunduğu gerekçesiyle gol geçerliliğini kaybetti.



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