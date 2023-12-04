Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. maçında 5 Aralık Salı günü İspanya temsilcisi Valencia Basket'le deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya deplasmanında
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04 Aralık 2023 12:55
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. maçında 5 Aralık Salı günü İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak.

Pabellon Municipal Fuente de San Luis'te oynanacak müsabaka TSİ 21.15'te başlayacak.

Grupta oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak namağlup lider durumda bulunan sarı-lacivertli takım, son maçında Macaristan temsilcisi DVTK HUN-Therm'i deplasmanda 81-64 mağlup etti.

Çıktığı 7 karşılaşmanın 3'ünü kazanıp 4 mağlubiyet alan Valencia Basket ise beşinci sırada yer alıyor. Son maçında İtalya deplasmanında Beretta Famila Schio'ya 77-72 yenildi.

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