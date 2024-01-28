Fenerbahçe "101" dedi, devleri geride bıraktı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle bu sezon resmi karşılaşmalarda attığı gol sayısını 101'e çıkardı ve Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe '101' dedi, devleri geride bıraktı
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28 Ocak 2024 20:10
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk yarısını Cengiz Ünder'in attığı gollerle 2-1 önde tamamladı.

Opta verilerine göre; 2023-2024 sezonundaki 100. resmi maç golünü Ankaragücü karşısında bulan ve ikinci golle 101'e ulaşan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

Fenerbahçe, Bayer Leverkusen (85), Liverpool (84), Manchester City (81) ve Real Madrid'i (75) geride bırakarak Avrupa'nın en golcü takımı unvanının sahibi oldu.

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