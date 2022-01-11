Feghouli'li Cezayir, Sierra ile yenişemedi!

Afrika Uluslar Ligi E Grubu ilk maçında Cezayir, Sierra Leone ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Feghouli'li Cezayir, Sierra ile yenişemedi!
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11 Ocak 2022 18:04
Afrika Uluslar Ligi E Grubu ilk maçında Cezayir, Sierra Leone ile karşılaştı.

Stade Omnisport de Douala'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli 64 dakika sahada kaldı.

Cezayir, E Grubu ikinci maçında Ekvator Ginesi ile karşılaşacak. Sierra Leone ise Fildişi sahili ile oynayacak.


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