Feghouli'li Cezayir, Sierra ile yenişemedi!

Afrika Uluslar Ligi E Grubu ilk maçında Cezayir, Sierra Leone ile karşılaştı.
Stade Omnisport de Douala'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli 64 dakika sahada kaldı.
Cezayir, E Grubu ikinci maçında Ekvator Ginesi ile karşılaşacak. Sierra Leone ise Fildişi sahili ile oynayacak.
Stade Omnisport de Douala'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli 64 dakika sahada kaldı.
Cezayir, E Grubu ikinci maçında Ekvator Ginesi ile karşılaşacak. Sierra Leone ise Fildişi sahili ile oynayacak.