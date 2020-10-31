Fazlı Tan: 'İstikrara ihtiyacımız var'

TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.



Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istikrara ihtiyaçları olduğunu belirtti.



Maça iyi başladıklarını aktaran Tan, şöyle konuştu:



"Oyuna iyi başlayan taraftık. Fakat rakibimiz ilk atağında golü buldu. Geriye düştük. Daha sonra oyunu dengeledik. 3-1'den sonra iyi bir takım savunması sahada uyguladık. Oyuncularımız çok büyük bir enerji ve mücadele örneği gösterdiler. Rakibimize çok fazla pozisyon vermediler. Kazandığımız için mutluyuz. Takım olarak bir istikrara ihtiyacımız var. Artık bundan sonraki maçlarımızda puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bu galibiyet inşallah istikrarın başlangıcı olur. Her maç bizim için çok önemli."



- Reha Kemal Erginer: "Çok kırılgan bir yapımız var"



Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, arzu ve coşkuyu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.



Öne geçtikten sonra basit bir golle Bursaspor'u oyuna ortak ettiklerini aktaran Erginer, "1-0'dan sonra ikinci golü bulup maçı kopartmak istiyorduk ama basit bir golle rakibi oyuna ortak ettik. Bizim çok fazla 3 puana ihtiyacımız vardı. O arzu ve coşkuyu sahaya tam yansıtamadık. Zaman zaman inanılmaz derecede kopuk oynadık. Çok kırılgan bir yapımız var. Bursaspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



