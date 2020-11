Favors, 3 yıllığı 27 milyon dolara Utah'a döndü!

The Athletic'den Tony Jones'a göre Derrick Favors, Utah Jazz ile üç yıllığı 27 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.



Favors'ın sözleşmesinin üçüncü sezonunda bir oyuncu opsiyonu olduğu bildirildi.



29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans ile 9.0 sayı ve 9.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Ayrıca 2019-20 sezonunda yakaladığı 163 hücum ribaunduyla, bu alanda NBA'de 15. sırada yer almıştı.



New Orleans, Favors'ı Jazz'den Temmuz 2019'da almıştı. Ondan önceki dokuz sezonu ise, o zamanki adıyla New Jersey Nets'in kendisini çaylak sezonu olan 2010-11'de takaslaması sonrası, Utah'da geçirmişti.



Favors, Jazz'in takım tarihinde en çok ribaund alan dördüncü oyuncusu konumunda.