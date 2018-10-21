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Fatih Terim'in Schalke öncesi büyük sıkıntısı!

Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Serdar Aziz, Fernando ve Sofiane Feghouli'nin yokluğu Schalke ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i sıkıntıya soktu.

Kaynak: Sabah
Fatih Terim'in Schalke öncesi büyük sıkıntısı!
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21 Ekim 2018 03:43
Galatasaray'da Emre Akbaba ve Onyekuru'dan sonra Bursaspor maçında sakatlanan Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli de Schalke'ye karşı büyük ihtimalle yoklar.

Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Feghouli ve Fernando'nun tedavisine başlandı. Kasık ağrısı nedeniyle Bursaspor maçına devam edemeyen Serdar Aziz'in durumu henüz kesinlik kazanmadı. Üç oyuncunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke 04 mücadelesine yetişmesi mümkün gözükmüyor.

RYAN DONK DA YÜZDE YÜZ HAZIR DURUMDA DEĞİL

Belhanda sol, Rodrigues sağ kasığındaki ağrılara rağmen Bursaspor maçını sakat sakat tamamladı. Adalesinde kanama olan Ryan Donk da yüzde yüz hazır değil. Selçuk İnan ve Eren Derdiyok ise yeni sakatlıktan çıktı. Fatih Terim olumsuz koşullar altında takımını Schalke maçına hazırlamaya çalışacak. Emre Akbaba, Onyekuru, Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli'den yoksun Terim, ilk 11'i çıkarmakta fazlasıyla zorlanacak.

LEVENT TÜZEMEN'DEN YORUM

Darbe ile oluşan sakatlıklara asla sözüm yok. Feghouli, Serdar ve Fernando'nun yaşadığı darbesiz sakatlıklar kendilerine iyi bakmadıklarının sonucudur. Oyuncular, zorlu fikstüre girdiklerini biliyorlar. Bu yüzden yaşam biçimlerini düzene koymalılar. Bunu yapmazlarsa sorumluluk almak istemiyorlar demektir. G.Saray'da kadro daraldı. Terim, oyuncularla karşılıklı konuşup fikstürün zorluğunu bir kez daha vurgulamalı ve mesleklerine göre yaşamalarını istemeli.

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