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Fatih Terim'in mecburi forveti: Sinan Gümüş

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, golcü transferi yetişmediği için Ankaragücü maçında Sinan Gümüş'ü tek forvet oynatacak.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'in mecburi forveti: Sinan Gümüş
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15 Ocak 2019 09:39
Forvet transferini henüz gerçekleştiremeyen Galatasaray, cumartesi günü Ankaragücü maçında sıkıntı yaşayacak.

Fatih Terim'in en uçta Sinan Gümüş'ü düşündüğü, sol kanatta ise Onyekuru'ya şans vereceği öğrenildi. Sinan idmanlardaki hırsıyla da teknik heyetin gözüne girdi.

Sinan Gümüş, bu sezon 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 14 maçta forma giydi, 1 gol ve 2 asist rakamlarına ulaştı.

GÖZLER ARTIK FORVET TRANSFERİNDE

Marcao ve Emre Taşdemir ile kadrosuna takviye yapan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda...

Sarı kırmızılıların hücum hattına 2 takviye birden yapması bekleniyor. Transfer döneminin ilk gününden beri listenin ilk sırasında bulunan Alan'ın yanı sıra diğer ismin Sparta Prag'ın genç golcüsü Tetteh veya Demba Ba olduğu iddia ediliyor.

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