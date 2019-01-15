GÖZLER ARTIK FORVET TRANSFERİNDE

Forvet transferini henüz gerçekleştiremeyen Galatasaray, cumartesi günü Ankaragücü maçında sıkıntı yaşayacak.Fatih Terim'in en uçta Sinan Gümüş'ü düşündüğü, sol kanatta ise Onyekuru'ya şans vereceği öğrenildi. Sinan idmanlardaki hırsıyla da teknik heyetin gözüne girdi.Sinan Gümüş, bu sezon 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 14 maçta forma giydi, 1 gol ve 2 asist rakamlarına ulaştı.Marcao ve Emre Taşdemir ile kadrosuna takviye yapan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda...Sarı kırmızılıların hücum hattına 2 takviye birden yapması bekleniyor. Transfer döneminin ilk gününden beri listenin ilk sırasında bulunan Alan'ın yanı sıra diğer ismin Sparta Prag'ın genç golcüsü Tetteh veya Demba Ba olduğu iddia ediliyor.