Hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, idman öncesi kısa bir toplantıyla son uyarılarını yaptı.Puan kaybına kesinlikle tahammülü olmadığını söyleyen usta hoca "" diyerek söze başladı ve şöyle devam etti: "Fatih Terim, idman sonunda bir isimle ise özel görüşme gerçekleştirdi. İmparator, sarı kart cezası sınırındaki Belhanda'ya ekstra uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Terim'in "" dediği bildirildi.