Hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, idman öncesi kısa bir toplantıyla son uyarılarını yaptı.
Puan kaybına kesinlikle tahammülü olmadığını söyleyen usta hoca "Lig daha çok uzun" diyerek söze başladı ve şöyle devam etti: "Her takım kayıplar yaşayacak. Bunu en az yapan şampiyon olacak. Biz de sınırımızı doldurmaya başladık. Maçın öneminden, gelecek haftaki Beşiktaş derbisinden bahsetmeme gerek yok. Kim oynarsa oynasın, sahada ne yaşanırsa yaşansın herkesin elinden geleni yapmasını istiyorum ve maç bitiminde tabelada kazandığımızı görmek istiyorum. Galatasaray'ın üst üste puan kaybetme lüksü olamaz."
BELHANDA'YA ÖZEL UYARI
Fatih Terim, idman sonunda bir isimle ise özel görüşme gerçekleştirdi. İmparator, sarı kart cezası sınırındaki Belhanda'ya ekstra uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Terim'in "Sahada kendine hakim ol ve dikkatli hareket et. Hem Gençlerbirliği hem Beşiktaş maçı çok önemli. Kritik virajlarda sana çok ihtiyacım var" dediği bildirildi.
Puan kaybına kesinlikle tahammülü olmadığını söyleyen usta hoca "Lig daha çok uzun" diyerek söze başladı ve şöyle devam etti: "Her takım kayıplar yaşayacak. Bunu en az yapan şampiyon olacak. Biz de sınırımızı doldurmaya başladık. Maçın öneminden, gelecek haftaki Beşiktaş derbisinden bahsetmeme gerek yok. Kim oynarsa oynasın, sahada ne yaşanırsa yaşansın herkesin elinden geleni yapmasını istiyorum ve maç bitiminde tabelada kazandığımızı görmek istiyorum. Galatasaray'ın üst üste puan kaybetme lüksü olamaz."
BELHANDA'YA ÖZEL UYARI
Fatih Terim, idman sonunda bir isimle ise özel görüşme gerçekleştirdi. İmparator, sarı kart cezası sınırındaki Belhanda'ya ekstra uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Terim'in "Sahada kendine hakim ol ve dikkatli hareket et. Hem Gençlerbirliği hem Beşiktaş maçı çok önemli. Kritik virajlarda sana çok ihtiyacım var" dediği bildirildi.