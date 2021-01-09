Fatih Terim'den uyarı; "Kaybetme lüksümüz yok"

Fatih Terim, oyunculara son uyarılarını yaptı; "Maç sonu tabelada kazandığımızı görmek istiyorum. G.Saray'ın üst üste puan kaybetme lüksü olamaz" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim'den uyarı; 'Kaybetme lüksümüz yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2021 09:41
Hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, idman öncesi kısa bir toplantıyla son uyarılarını yaptı.

Puan kaybına kesinlikle tahammülü olmadığını söyleyen usta hoca "Lig daha çok uzun" diyerek söze başladı ve şöyle devam etti: "Her takım kayıplar yaşayacak. Bunu en az yapan şampiyon olacak. Biz de sınırımızı doldurmaya başladık. Maçın öneminden, gelecek haftaki Beşiktaş derbisinden bahsetmeme gerek yok. Kim oynarsa oynasın, sahada ne yaşanırsa yaşansın herkesin elinden geleni yapmasını istiyorum ve maç bitiminde tabelada kazandığımızı görmek istiyorum. Galatasaray'ın üst üste puan kaybetme lüksü olamaz."

BELHANDA'YA ÖZEL UYARI

Fatih Terim, idman sonunda bir isimle ise özel görüşme gerçekleştirdi. İmparator, sarı kart cezası sınırındaki Belhanda'ya ekstra uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Terim'in "Sahada kendine hakim ol ve dikkatli hareket et. Hem Gençlerbirliği hem Beşiktaş maçı çok önemli. Kritik virajlarda sana çok ihtiyacım var" dediği bildirildi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için